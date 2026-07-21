PSOE pide a Diputación más "ambición" para abordar la prevención en incendios tras la "desgracia" de Íscar (Valladolid)

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista instará a la Diputación de Valladolid en el próximo pleno a que ayude a todos aquellos pueblos que deseen desarrollar su Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales, de la misma forma que lo hacen con los que la Junta considera afectados por riesgo alto o medio y una vulnerabilidad por interfaz urbano-forestal alta o muy alta", especialmente tras la "desgracia" ocurrida en Íscar.

Los socialistas han recordado que el pasado año la Junta puso en marcha el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal), cuyo objetivo es coordinar los recursos y las actuaciones de todas las administraciones para prevenir y extinguir incendios forestales maximizando la eficacia de los recursos disponibles, así como la limitación de los daños que puedan causar y establecer las zonas de mayor riesgo para dimensionar la respuesta operativa e institucional ante emergencias por incendio.

Para determinar las zonas de mayor riesgo, el Plan Infocal no sólo considera el riesgo de inicio de incendios y la facilidad de su propagación o la dificultad para la extinción, sino también la gravedad de los daños que puedan causar, la cercanía de la masa forestal a núcleos poblados, la posible afección de patrimonio medioambiental o cultural o la afectación de infraestructuras críticas como redes de distribución de electricidad, vías férreas o instalaciones industriales.

El resultado ha sido una lista de 23 municipios en la provincia que han sido catalogados como los de mayor riesgo: Boecillo, Castromonte, Castroverde de Cerrato, La Cistérniga, Cogeces del Monte, Curiel de Duero, Encinas de Esgueva, Laguna de Duero, Melgar de Arriba, Peñafiel, Piñel de Arriba, Portillo, Rábano, San Miguel del Arroyo, San Miguel del Pino, Sardón de Duero, Simancas, Tordesillas, Traspinedo, Tudela de Duero, Valladolid, Villanueva de Duero y Villanueva de los Infantes. 21 son menores de 20.000 habitantes.

Estos municipios, ha detallado el PSOE, entre los que no figura Íscar, están obligados a elaborar un Plan de Actuación de Ámbito Local de emergencia por incendios forestales, mientras que el resto tienen obligación de elaborar una Guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales.

A este respecto, el PSOE ha señalado que se ha visto de la mano de los propios vecinos en Íscar cómo el fuego se ha quedado al borde de viviendas como las de la Calle Francisco Pizarro, sólo la actuación preventiva de los propios vecinos y vecinas, que segaron la vegetación seca junto a sus casas, impidió que fueran pasto de las llamas, no se libró sin embargo el Castillo, bien declarado BIC, que fue seriamente afectado por el fuego quedando varias instalaciones totalmente destruidas".

Sin embargo, la propia Administración autonómica da la posibilidad a cualquier municipio para que desarrolle voluntariamente el Plan de Actuación de Ámbito Local independientemente de que no esté incluido en el listado de estos 23 municipios.

El socialista Francisco Ferreira ha asegurado que los pueblos son los primeros que conocen su realidad y quienes mejor pueden valorar los riesgos a los que están sometidos, tal y como reconoce implícitamente la Junta, lo que permite que elaboren Planes por propia iniciativa independientemente de la valoración de los técnicos de la Institución autonómica".

Los Socialistas también consideran que Íscar debe obligatoriamente ser incluido dentro de la lista de pueblos con mayor riesgo de la Junta de Castilla y León e iniciar la elaboración del Plan de Actuación con urgencia e instan a todas las administraciones para que utilicen todos sus recursos para reparar los daños producidos por el fuego a la mayor brevedad posible.