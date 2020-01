PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento de Salamanca sobre la situación legal de Las Pistas de El Helmántico

Publicado 18/01/2020 14:19:04 CET

SALAMANCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido explicaciones "inmediatas" al Ayuntamiento de Salamanca sobre la situación de Las Pistas de El Helmántico en lo relativo al cumplimiento de la legalidad en materia de las diferentes licencias que son preceptivas tras conocer la imposibilidad de ampliar el aforo para la celebración el próximo miércoles de un partido de fútbol por, supuestamente, carecer desde 2002 de licencias preceptivas.

De este modo, el aforo quedaría reducido a la capacidad actual del estadio, por lo que 4.000 espectadores --de los 10.000 que se preveían con la posible amplicación-- podrían disfrutar del encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid previsto para el próximo miércoles, 22 de enero, a las 21.00 horas en Las Pistas ante la imposibilidad de incluir gradas supletorias.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca ha señalado que "si estas explicaciones no se producen, o las mismas no clarifican la situación creada, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Salamanca adoptará cuantas decisiones considere necesarias para que la ciudadanía salmantina tenga un conocimiento exhaustivo de la adecuación o no a la legalidad de esta instalación deportiva".

Asimismo, el PSOE ha mostrado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, su "total respaldo" a las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina --localidad en la que se encuentra el estadio-- para que se garantice el "respeto escrupuloso" de la normativa vigente.

Las mismas fuentes añaden que "en caso de confirmarse que las Pistas de El Helmántico se han utilizado desde hace años sin las licencias que exige la normativa en vigor, el PSOE exigirá responsabilidades políticas por un hecho de extrema gravedad a quienes durante el periodo en el que la legalidad no se haya cumplido en esta instalación hayan sido alcaldes o ediles responsables de Urbanismo del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca", lo que incluiría al actual presidente de la Junta de Castilla y León, el exalcalde de Salamanca Alfonso Fernández Mañueco.

Por último, y a fin de que no se perjudique la actividad deportiva en las Pistas de El Helmántico, el PSOE ha hecho un llamamiento a las administraciones implicadas para que "a la mayor brevedad posible se solucionen las deficiencias existentes y pueda practicarse deporte con la garantía de que esta instalación cumple plenamente la legalidad vigente".