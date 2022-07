El PSOE pide al Gobierno "doblemente fascista" de CyL que convoque los planes de empleo local tras meses de retraso

VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, y la portavoz socialista de Industria, Comercio y Empleo en las Cortes, Alicia Palomo, han hecho un llamamiento este lunes al Gobierno "doblemente fascista" de la Comunidad Autónoma a que convoque los planes de empleo local por 32 millones de euros que permitirían la contratación de unas 4.000 personas.

En concreto y según ha explicado Alicia Palomo, la Junta de Castilla y León sólo ha convocado cuatro de los doce programas firmados en el seno del Diálogo Social y ha cargado contra el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco "porque no cumple y no tiene palabra" tras cuatro meses desde el pacto de sillones con un partido --Vox-- que está "a la caza de Comunistas".

Palomo también ha considerado "muy grave" que la Junta no haya convocado el Programa de gestión de recursos para entidades locales en materia de empleo PREPLAN, que, según ha recordado, afecta a las nueve diputaciones y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a 2.000 empleos directos.

La socialista ha advertido asimismo de la "gravedad" que supone que Fernández Mañueco "no mueva un dedo" cuando 10 millones de euros no se están empleando en la contratación de personas perceptoras de la renta garantizada a lo que ha sumado que ha parado la contratación de agentes de igualdad de oportunidades en ayuntamientos y diputaciones y que no se están llevando a cabo las contrataciones de mayores de 55 años, de jóvenes y de personas con discapacidad. "Nosotros sí que estamos con los castellanos y leoneses", ha aseverado.

Sánchez y Palomo han reivindicado al respecto tanto la labor de los ayuntamientos, sobre todo de los socialistas, como la del Gobierno central en materia de empleo frente al "lastre" para la creación de puestos de trabajo que representa, a su juicio, la "incapacidad" Junta y su "incumplimiento" de los acuerdos del Diálogo Social, con el ejemplo expreso de los planes de empleo local que los ejecutivos de Juan Vicente Herrera convocaban en abril.

"En Castilla y León se deteriora la Democracia por días", ha sentenciado Ana Sánchez que ha acusado a PP y a Vox de dedicarse a recortar sólo en el control al Gobierno y en materias como el Diálogo Social "mientras disparan el número de asesores".

"Mientras la coalición PP y Vox gobierna para defender sus intereses,

los intereses de los poderosos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha

puesto en marcha medidas dirigidas a hacer frente a la crisis", ha explicado Ana Sánchez que ha reivindicado también los que 54.814 castellanos y leoneses que cobran el IMV, los 200 euros para rentas bajas, las rebajas de los abonos de transporte, la subida de las pensiones contributivas que afecta a 1.243 castellanos y leoneses y el bono social del que se benefician más de 89.402 ciudadanos de la Comunidad.