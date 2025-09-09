PSOE pide a Mañueco que por primera vez piense en CyL y éste dice que lo leal es recurrir la "condonación trampa"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha pedido este martes al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que por primera vez piense en los intereses de Castilla y León y no en los del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido que lo leal con la Comunidad Autónoma y con España es recurrir la "condonación trampa de Sánchez".

De este modo se ha sustanciado el cara a cara entre el presidente de la Junta y Gómez Urbán en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones en el que la portavoz del Grupo Socialista ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser desleal con Castilla y León y de no estar capacitado ni legitimado para llevar a cabo la reconstrucción de la Comunidad tras los incendios del verano

"Castilla y León ya no le cree ni confía en usted. Han sido demasiadas mentiras, demasiados engaños y demasiada desidia", ha lamentado Gómez Urbán que ha pedido a Fernández Mañueco que piense primero en la Comunidad y luego en él mismo --"aunque solo sea por una vez en estos seis años",ha apostillado-- "y deje que los castellanos y leoneses y las castellanas y leonesas decidan ya el presente y el futuro de esta tierra".

Fernández Mañueco ha rechazado lecciones del PSOE al que ha pedido una vez más que deje de sacar "ventajismo político" de los incendios de este verano, a los que se ha referido como "una tragedia" y como "una desgracia colectiva". "La única deuda que pesa como una losa, no solo para Castilla y León, sino para España entera son los pactos vergonzosos y vergonzantes de Sánchez con sus socios separatistas, que es una cuestión que nos indigna a todos", ha sentenciado el presidente de la Junta.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista ha defendido que Castilla y León necesita "más que nunca" un presidente que anteponga a su Comunidad "ante todos y ante todos" y ha lamentado en concreto que la reconstrucción de la Comunidad se tenga que llevar a cabo "con un consejero deslegitimado --el titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones-- y con un presidente ausente".

Gómez Urbán ha reivindicado también la necesidad de un pacto de Estado de emergencia climática como el anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado la negativa del PP al que ha acusado de mofarse y de reírse.

Fernández Mañueco ha aprovechado el cara a cara con Gómez Urbán para hacer una breve referencia sobre los presupuestos de la Comunidad para 2026 --Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2024-- y ha vuelto a invitar a todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes a ser leales con la Comunidad.

"Lo que no voy a admitir es que nadie me compare en esto con el señor Sánchez", ha sentenciado el presidente de la Junta que ha recordado que en lo que va de legislatura ha habido presupuestos en los dos primeros ejercicios, frente a "cero" en el Estado.