El PSOE pide paradas de Auvasa junto al nuevo Centro de Salud La Magdalena

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado que el autobús urbano llegue "hasta la puerta" del nuevo Centro de Salud La Magdalena, mediante la creación de dos paradas de Auvasa, una en cada sentido de la marcha, en el Camino del Cementerio 1, con el objetivo de garantizar un acceso "cómodo y seguro" a este equipamiento sanitario.

Los socialistas recuerdan que fue la propia Asociación Vecinal 'El Refugio', del barrio Hospital, quien trasladó hace tiempo al Ayuntamiento la necesidad de estas dos paradas junto al centro de salud, para dar servicio a una población "cada vez más envejecida".

En este sentido, señalan que el nuevo Centro de Salud La Magdalena atiende en torno a 9.000 tarjetas sanitarias de varios barrios de Valladolid y ha sido una "conquista largamente esperada", que ha llegado "después de décadas de reivindicaciones vecinales y reiterados incumplimientos por parte de la Junta de Castilla y León".

Sin embargo, lamenta que todos esos años de tramitación y construcción "no se hayan aprovechado para garantizar que, desde el primer día de apertura, el acceso en autobús estuviera plenamente resuelto".

"El centro de salud ha tardado años en ser una realidad y, aun así, el equipo de Gobierno no ha sido capaz de coordinarse con Auvasa para que, cuando por fin se abrieron sus puertas, el vecindario tuviera una parada de autobús en la puerta", critica al respecto el concejal socialista Luis Vélez, quien considera "incomprensible" que "a estas alturas siga sin darse una respuesta concreta a una demanda tan sencilla como razonable".

El Grupo Municipal Socialista subraya que esta reclamación tiene que ver con la moción que la propia formación impulsó y que no fue aprobada por el gobierno municipal, en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad celebrada el 14 de marzo de 2025, en la que se instaba al Ayuntamiento a planificar con la suficiente antelación la prestación de servicios públicos adecuados en los nuevos barrios y zonas en expansión de la ciudad.

Aquella iniciativa recalcaba que el acceso al transporte público debía ser un "elemento cent2ral" de esa planificación, junto a otros servicios esenciales, para garantizar que toda la ciudadanía disfrute de iguales condiciones de acceso a los recursos municipales vivan donde vivan".

En este contexto, recuerda que el pasado 15 de abril de 2025 formuló en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad una pregunta concreta al equipo de Gobierno sobre si el Ayuntamiento y Auvasa habían estudiado ya la posibilidad de instalar las dos paradas de autobús, una en cada sentido, junto al Centro de Salud.

La respuesta del concejal de Tráfico fue entonces que "no eran conscientes de haber recibido esa petición, pero que lo estudiarían", según indica el Grupo Socialista para advertir que "siete meses después de aquella sesión y, tras haber reiterado por escrito esta demanda el 6 de noviembre de 2025 para su contestación en la misma comisión, el equipo de Gobierno sigue sin ofrecer una solución ni un calendario claro para la puesta en marcha de estas paradas".

"Resulta injustificable que, tras décadas esperando este centro de salud y después de meses de funcionamiento, las personas mayores del barrio Hospital y de otros barrios de la zona norte sigan sin tener una parada de autobús en la puerta", afirma al respecto Vélez, quien insta al equipo de Gobierno a dar "instrucciones inmediatas" a Auvasa para modificar el recorrido de la línea correspondiente o habilitar una nueva parada que garantice el acceso directo al centro sanitario.