PSOE pide al PP romper con el "negacionismo de Vox" en Valladolid y defender el consenso de la FEMP sobre igualdad

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid que "rompa" y "se desmarque" del negacionismo de la violencia de género de su "socio" Vox y sostenga "el consenso municipalista" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en torno a la igualdad.

"El 8 de marzo no admite medias tintas. La igualdad entre mujeres y hombres no es una ocurrencia ideológica ni un asunto opinable, es un principio democrático irrenunciable y una obligación institucional", ha subrayado.

En este sentido, la concejala socialista Rafi Romero ha recordado que Vox ha llegado a afirmar en el Ayuntamiento de Valladolid que "el machismo no es la causa de la violencia contra la mujer", con lo que "no solo banaliza el sufrimiento de las víctimas y desinforma", si no que "también degrada la calidad institucional" de este Consistorio.

En este contexto, el PSOE ha subrayado que en el acto institucional del 8M se leerá un texto respaldado por la FEMP y se trata de una declaración que "no deja margen a la confusión". "Reafirma el compromiso de los gobiernos locales con la igualdad real y efectiva, la lucha contra la violencia contra las mujeres y la eliminación de brechas estructurales que persisten en el empleo, en los cuidados, en la conciliación y en la corresponsabilidad", ha aseverado.

Asimismo, tal y como ha incidido el PSOE, la FEMP "advierte del peligro de la desinformación que pretende minimizar evidencias y negar la violencia machista, y llama a combatir los movimientos antigénero que buscan revertir los avances logrados.

Por ello, la concejal socialista cree que Valladolid "no puede situarse en el lado equivocado de ese consenso municipalista", motivo por el que el Grupo Municipal Socialista exige al PP que "deje de esconderse" tras la fórmula del "cada uno con su discurso" y "asuma su responsabilidad como socio mayoritario del gobierno municipal".

"Gobernar con la extrema derecha no puede traducirse en normalizar su agenda. El PP tiene que elegir: o defiende con firmeza las políticas de igualdad, sin ambigüedades ni concesiones ante el negacionismo, o acepta que el Ayuntamiento de Valladolid quede arrastrado a la confrontación y al retroceso", ha advertido.

En esta línea, ha recordado que Valladolid ya vivió un episodio de "aislamiento institucional" en el último acto del 25 de noviembre, cuando lo que "debía ser un espacio común de compromiso contra la violencia machista acabó deslegitimado por la falta de condiciones mínimas para que acudieran el resto de grupos municipales y las organizaciones feministas".

"Ese fracaso no fue casual: fue la consecuencia directa de permitir que el negacionismo marque el tono, el contenido y el sentido de los actos institucionales. Repetirlo el 8M sería una irresponsabilidad política y una falta de respeto a la ciudadanía", ha concluido.