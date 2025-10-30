PSOE y Podemos anuncian enmienda a la totalidad a las cuentas que Igea no descarta y Vox estudiará

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista y el procurador de Unidas-Podemos han confirmado este jueves que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 que ha iniciado este jueves su tramitación parlamentaria en un calendario que ha fijado el debate de la devolución de las cuentas para el jueves 20 de noviembre.

Por su parte, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha explicado que también ve "probable" presentar la enmienda de devolución de las cuentas de 2026 mientras que el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha abogado por esperar a las comparecencias de los diez consejeros fijadas para la semana del 10 al 14 de noviembre para estudiar el contenido y tomar una decisión "siempre con sentido común".

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha sustentado la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 en que es "infame" y porque "no hay por dónde agarrarlo, de principio a fin" y ha criticado en concreto que carezca de Ley de acompañamiento para sustentar las rebajas fiscales anunciadas por la Junta.

A esto ha añadido que los presupuestos que ha registrado la Junta "nacieron mal" porque se presentaron sin aprobación previa del techo de gasto no financiero y sin acuerdo de la Mesa de las Cortes a la Sección 20, lo que derivó en la inadmisión del primer registro del proyecto de Ley y en el hecho inédito de tener que registrar de nuevo las cuentas con una explicación que la Letrada Mayor ha considerado 'sui generis'.

Por su parte, Pablo Fernández ha basado su rechazo total al proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 en que son unas cuentas de "mera propaganda" que están diseñadas para "perpetuar" la ideología del Partido Popular que pasa, ha criticado, por "favorecer a los que más tienen y perjudicar a las clases medias y populares". También ha advertido de que las cuentas elaboradas por la Junta menoscaban los servicios públicos y sólo buscan crear "un relato" con el que presentarse a las próximas elecciones autonómicas.

En este sentido, ha vuelto a pronosticador que las cuentas de 2026 no van a salir adelante porque no se van a aprobar. "Esto lo sé yo, lo saben ustedes, lo sabe Mañueco, lo sabe Carlos Martínez, lo saben los señores de Vox, lo saben los señores de UPL, de Soria ¡Ya! y lo sabe Pedro Pascual de Por Ávila, lo sabemos todos", ha sentenciado el de Unidas-Podemos.

El portavoz del Grupo Vox ha preferido no pronunciarse sobre si registrarán enmienda a la totalidad o no a la espera de escuchar las comparecencias de los consejeros. "Vamos a escuchar en esas comparecencias y en función de si los consejeros nos convencen o no nos convencen, decidiremos presentar enmienda a la totalidad o no", ha concluido Hierro que ha insistido en apelar al sentido común.

Dicho esto, ha vuelto a acusar al presidente de la Junta de usar las instituciones para hacer campaña electoral con dinero público y ha retado: "Si Mañueco quiere campaña electoral ya que disuelva las Cortes".

También esperará a conocer "capítulo por capítulo" para tomar una decisión sobre la enmienda a la totalidad el procurador Francisco Igea que ha advertido no obstante de que las cuentas de 2026 parten de unos cálculos realizados mal desde el inicio y ha ironizado también sobre su "peculiar" tras haber tenido que ser registradas dos veces.

Por otro lado, ha abogado por habilitar lo que se pueda del mes de enero antes de que se disuelvan las Cortes para poder sacar adelante algunas de las leyes que están en tramitación en estos momentos --tres proyecto de ley y ocho proposiciones no de ley-- con una mención especial a la de puestos de difícil cobertura y a la de violencia de género.

"Ahora mismo no se sabe porque todo es puro cálculo", ha lamentado Igea que ha compartido el augurio de Pablo Fernández de que los presupuestos de 2026 no van a salir porque todo es "una filfa y un juego para agotar la paciencia del adversario y los recursos de la administración pública".

Los parlamentarios han realizado estas declaraciones en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces que ha acordado la modificación del calendario de plenos y la hoja de ruta para tramitar el presupuesto en las que, a diferencia de lo que es habitual, no ha comparecido el Partido Popular.

A través de un comunicado de prensa, el Grupo Parlamentario Popular ha "celebrado" la aprobación unánime de la modificación del calendario de plenos y comisiones, en lo que ha considerado "un paso fundamental" para garantizar la tramitación "en tiempo y forma" de los presupuestos generales de Castilla y León para 2026 --la votación final está prevista para los días 22 y 23 de diciembre y el día 29 tendría lugar la certificación por las Cortes de la Ley aprobada y remisión a la Junta--.

"Hoy damos un paso más en el camino hacia la aprobación de los presupuestos de Castilla y León para 2026, fijando el calendario de la tramitación. Frente a la parálisis del Gobierno central, nuestra Comunidad vuelve a ser ejemplo de responsabilidad y seriedad institucional", han destacado desde el Grupo Popular.

Según el calendario de tramitación de las cuentas de 2026 acordado hoy, las comparecencias de los consejeros de la Junta ante la Comisión de Hacienda para explicar el presupuesto de cada una de las áreas tendrá lugar en la semana del 10 al 14 de noviembre.

Por su parte, el día 17 concluirá el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad que, en ese mismo día, serán calificadas por la Mesa de la Comisión. Al día siguiente, el 18, se reunirá la Mesa para ordenar el debate a la totalidad que se llevará a cabo en el Pleno del 20 de noviembre.

Tras este Pleno, el día 21 concluirá el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos que, tras los correspondientes informes de la Ponencia --1 y 2 de diciembre-- y el dictamen de la Comisión --del 4 al 12--, se debatirán finalmente en un pleno los días 22 y 23 de diciembre. De salir adelante, el día 29 tendría lugar la certificación por las Cortes de la Ley aprobada y remisión a la Junta.