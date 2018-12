PSOE y Podemos apoyarán a Cs para pedir a la Junta PGC, que el PP rechaza sin déficit y techo de gasto

Publicado 05/12/2018 14:04:16 CET

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Podemos han expresado su apoyo a una proposición no de ley (PNL) que Ciudadanos presentará en el próximo Pleno de las Cortes para pedir a la Junta de Castilla y León que elabore los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), algo que el PP rechaza sin que el Estado fije el objetivo de déficit y el techo de gasto.

El procurador de Ciudadanos David Castaño, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del Pleno que se celebrará los próximos 11 y 12 de septiembre, ha explicado que llevarán a esta sesión la PNL "más fácil" de los últimos tres años y medio, que consiste en instar a la Junta a elaborar los presupuestos.

Castaño ha criticado que el PP esté "por la puerta de atrás" intentando hacer mejoras como la carrera profesional de funcionarios o de la empresa familiar, algo que les parece bien, pero al mismo tiempo considera que también hay gente que necesita beneficiarse de la dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o ciudadanos que quieren que se amplíe la gratuidad de los libros texto, mejoras en las listas de espera, que se haga realidad la rebaja del IRPF en su tramo autonómico, avances en el impuesto de sucesiones y donaciones y otras cuestiones.

Así, entiende que el mismo derecho de la empresa familiar a tener más dimensión o los funcionarios a tener carrera profesional lo tienen también todos los ciudadanos de Castilla y León.

Castaño ha añadido que en los últimos tres años y medio su Grupo Parlamentario ha sido "serio" y ha "negociado" y apoyado políticas "bastante buenas" para la Comunidad y cree que el PP no debería votar en contra de esta "fácil" resolución. "No entenderíamos un voto en contra, lo que tendríamos en cuenta de cara al futuro", ha aseverado.

El Grupo Parlamentario Socialista ha adelantado que apoyará esta iniciativa porque la Junta debería haber elaborado los presupuestos, aunque su portavoz adjunto, José Francisco Martín, no cree que vaya a servir para mucho porque el PP votará en contra y ha añadido que deberían haber presentado las cuentas porque lo han hecho antes "siempre que han querido".

Como ejemplo ha puesto los presupuestos correspondientes a este ejercicio que está a punto de terminar, ya que la Junta aprobó sus cuentas y el Ejecutivo central no lo hizo hasta mediados de año.

Por ello, ha criticado que la Junta no tuviera problema en aprobar sus cuentas y presentarlas en 2017 antes del 15 de octubre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018.

"Igual es el cambio de gobierno o no se atreven a pactar con la otra derecha y están en esa pelea", ha afirmado Martín, quien ha agregado que "en todo caso es porque no les da la gana".

También ha expresado su apoyo a la iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Pablo Fernández, quien ha asegurado que apoyarán la iniciativa, al tiempo que ha criticando el hecho de que, pese a las constantes quejas de las nuevas formaciones relacionadas con el escaso cupo del que disponen para llevar sus iniciativas al Pleno, "malgasten una PNL" en hacer "una instancia que de poco o nada va a servir y dice muy poco de su capacidad de trabajo".

Sin embargo, asegura que "es indiscutible que debería haber presupuestos en Castilla y León, lo que a su juicio demuestra que no hay un gobierno autonómico actualmente en la Comunidad.

"RIGOR" Y "SERIEDAD"

Frente a estos argumentos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha explicado que no se elaboran presupuestos porque el Estado no ha fijado objetivo de déficit y el techo de gasto y en la Junta el PP siempre ha hecho las cosas con "rigor, seriedad y prudencia".

Así, ha recordado que en 2012 se dio una situación similar en la que no fueron aprobados los presupuestos pero sí había escenario financiero y ahora no, aunque a algunas comunidades no les haya importado y sí que han desarrollado sus presupuestos.

Sin embargo, ha reiterado que en el PP quieren ser "serios y rigurosos" como en el año 2012 y "respetuosos" y cuando haya unas expectativas lo harán, pero actuarán igual que en ese año, cuando se fijen el techo de gasto y el objetivo de déficit porque son "consecuentes".

OTRAS INICIATIVAS

Además de esta cuestión, el Pleno aprobará sin enmiendas la Ley de Transportes, después de que el 31 de octubre no prosperaran las que PSOE y Cs presentaron a la totalidad y de que los socialistas registraran 34 propuestas "determinantes" para su voto a favor en un futuro.

Sin embargo, Raúl de la Hoz ha explicado que ningún grupo mantiene ya enmiendas a esta ley, lo cual "dice mucho del éxito de la tramitación" y la recogida de las "inquietudes" de las diferentes formaciones.

El portavoz del Grupo Popular ha puesto la tramitación de la Ley de Transportes como "ejemplo" que pudiera extenderse a todos los ámbitos y ha destacado que cuando hay "voluntad" es posible llegar a acuerdos y "pensar en los ciudadanos" sin "tácticas cortoplacistas que no benefician a nadie".

Por otro lado, el PP presentará una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Urbanismo y permitir que los suelos rústicos con protección sean compatibles con la extracción minera no energética, algo con lo que considera que beneficiará a la sociedad y la generación de empleo, ya que hay proyectos parados en el norte de León y otras provincias en los que se estiman que podrían trabajar 1.000 personas.

De la Hoz ha explicado que actualmente este uso está prohibido para todo tipo de explotaciones mineras y se pretende que se puedan autorizar minería industrial, ornamental, canteras o pizarras, por ejemplo, lo que permitiría analizar la posibilidad de abrir una mina de wolframio.

De la Hoz ha aclarado que esta iniciativa nada tiene que ver con proyectos polémicos como el de Retortillo (Salamanca), ya que se trata de minería no energética, compatible con la normativa ambiental tanto autonómica como nacional y europea.

Por su parte, el PSOE pretende hacer un pleno "eminentemente social" y para ello utilizarán la interpelación para hacer balance en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades y la proposición no de ley que les corresponde para un tema "más que laboral eminentemente social" como es el establecimiento de un salario mínimo interprofesional en 900 euros como ha planteado el Gobierno.

Además, el PSOE presentará una proposición de ley que tenían en "línea de salida" para llevar al pleno que es el establecimiento de cuáles son los servicios sociales que, a su juicio, son esenciales y deben garantizarse por ley.

Finalmente, Podemos llevará una interpelación en materia de juventud, uno de los "grandes agujeros negros" de la política de la Junta porque en Castilla y León los jóvenes se ven obligados "al exilio y a la búsqueda de nuevas oportunidades que aquí se les deniega sistemáticamente", ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario, Pablo Fernández.

Aunque el portavoz ha dejado abierta la pregunta que realizará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sí ha adelantado su especial preocupación por lo que ocurre en la Comunidad con los trabajadores autónomos, a los que ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "aniquila de forma injustificada".

Así, ha señalado que Castilla y León ha perdido 572 autónomos en el mes de noviembre y 2.028 en el último año, lo que sitúa a la Comunidad a la cabeza entre las que más autónomos ha perdido desde noviembre de 2017.

Fernández ha destacado estos trabajadores como un "pilar esencial" que la Junta "devasta" convertida "en un Atila que arrasa allá por donde pasa".

En esta línea, ha criticado que el PP haga oposición a la Junta con propuestas que van en contra del propio Gobierno autonómico y ha instado al presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y a Herrera "a tomar un café sosegado" con el fin de "acordar líneas políticas que no vayan en disonancia como está ocurriendo actualmente".