PSOE y Podemos, partidarios de habilitar enero para que comparezca Quiñones

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se han mostrado partidarios de pedir habilitar el mes de enero para propiciar la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que de cuenta en las Cortes del balance de la campaña de incendios de 2025.

Gómez Urbán ha ironizado sobre la necesidad de "dar la oportunidad" a Suárez-Quiñones a comparecer en las Cortes en enero --la próxima cita electoral sólo permitiría habilitar la mitad del mes-- en el caso de que no haya tenido tiempo hasta ahora de haber acudido a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que preside la 'popular' Beatriz Coelho.

"No ha tenido en estos tres meses de venir a comparecer y nosotros, que tenemos un corazón muy generoso y queremos hacer felices a todo el mundo, vamos a habilitar el mes de enero para que el señor Quiñones pueda venir a la Comisión y dar explicaciones de la mayor tragedia social, humana y ambiental que ha ocurrido en Castilla y León y de la que todavía no ha dado ninguna explicación", ha añadido la portavoz del Grupo Socialista.

Dicho esto, ha recordado que la petición de habilitación del mes de enero necesita mayoría parlamentaria. En el mismo sentido se ha pronunciado Pablo Fernández que ha anunciado que va a registrar una propuesta para que se habilite el mes de enero de modo que el consejero pueda comparecer en las Cortes para dar cuenta del balance de los incendios en la Comunidad.

Sin embargo, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha defendido que la Junta de Castilla y León "ha dado todas las explicaciones habidas y por haber", y ha acusado al Grupo Socialista de pretender "estirar el chicle" y generar "ruido" para convertir las Cortes en "un circo mediático" como estrategia electoral.

García Nieto ha sustentado las explicaciones de la Junta en la "comparecencia singular y monográfica" del propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el mes de agosto, a lo que ha añadido que el consejero está en la Cámara "todos los días en todos los plenos". A modo de ejemplo, ha informado de que en el próximo pleno habrá una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre política general en materia de prevención y extinción de incendios donde "va a dar más explicaciones sobre los incendios".

"Explicaciones se han dado todas las sabidas y por haber y, desde luego, se seguirán dando explicaciones, a esto no se ha negado nunca el consejero, nunca", ha zanjado García Nieto que ha asegurado que el propio Suárez-Quiñones ha asegurado que "se buscaría fecha" --este jueves se reúne la última Comisión de Medio Ambiente--.

"Estamos a favor de dar todas las aplicaciones del mundo y así lo ha dicho también el consejero", ha añadido García Nieto a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha insistido en que la comparecencia de Suárez-Quiñones se debe acordar entre los grupos y la Consejería.

Por su parte, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea, ha reconocido que es "poco probable" que salga adelante esa habilitación y ha anunciado su voto a favor si existiera una posibilidad de sacar una ley más, por ejemplo.