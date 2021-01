PSOE presenta 892 enmiendas a PGC por 307 millones y busca luchar contra el reto demográfico y la recuperación de CyL

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha presentado 892 enmiendas al proyecto de presupuestos de Castilla y León que suman más de 307 millones de euros y con las que busca fundamentalmente luchar contra el reto demográfico y la recuperación de la Comunidad "en todos los sentidos", además de "apuntalar y fortalecer los servicios públicos".

Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, quien ha presentado las enmiendas junto al coordinador del área de Economía, Hacienda, Empleo e Industria, José Francisco Martín.

Rubio, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que los socialistas consideran "insuficientes" los presupuesto, que "no están a la altura de las circunstancias" y no fortalecen los servicios públicos cuando la pandemia ha demostrado que están "claramente debilitados", además se desaprovecha la oportunidad que brinda Europa para fortalecer la Comunidad y suponen un endeudamiento para duplicar asesores y recortar infraestructuras en lugar de ayudar a los que más lo necesitan. Además, la procuradora socialista ha incidido en que no contienen "ni una medida seria" contra la despoblación.

El PSOE, que ha redistribuido partidas no provincializadas y utiliza las que no ha ejecutado ni utilizado la Junta en el último presupuesto, ha señalado que su objetivo "principal y primordial" es el reto demográfico y por ello presenta un paquete de enmiendas por importe de más de 80 millones que se distribuyen entre consejerías de Hacienda y Transparencia. "Nuestra tierra no puede esperar más a tener unas medidas serias contra la despoblación, las políticas del PP nos hacen cada vez más pequeñas y no aportan soluciones", ha señalado.

En este contexto, la procuradora ha incidido en que un "planteamiento serio" conllevaría utilizar ingresos propios de la Comunidad y los fondos de la UE para este fin, lo que "no han hecho Mañueco y su cuñado Igea", cuando Castilla y León "necesita" una política de población propia y no pueden "escudarse" siempre en que es un problema nacional y europeo.

RECUPERACIÓN

Así, como "alternativa", el PSOE presenta sus enmiendas, con las que plantea la recuperación "en todos los sentidos" de la Comunidad, frente al COVID, en el ámbito laboral, económico, sanitario y social.

Rubio ha desgranado las principales enmiendas por consejerías, que en el caso de Presidencia contemplan un importe de 5,7 millones para una línea de cooperación técnica y económica con las entidades locales para la redacción de proyectos del plan España Puede y el plan de recuperación, transformación y resiliencia por más de 4 millones; en Agricultura sumarían casi 23 millones de euros y entre ellas destaca el plan renove de maquinaria agrícola, con 4,5 millones; mientras que en Fomento y Medio Ambiente las enmiendas suman más de 31 millones y destaca la construcción viviendas sociales para compra y alquiler por 4 millones de euros.

En el caso de Sanidad, el paquete asciende a casi 62 millones, sin faltar la radioterapia en El Bierzo, Palencia, Soria y Segovia por 5,2 millones, el hospital comarcal de Aranda de Duero o el plan director del Clínico de Salamanca. Proponen un incremento de recursos humanos con profesionales de Atención Primaria para corregir desigualdades en medio rural por importe de 7 millones y aumentar plantillas y equipamiento con el "claro objetivo" de reducir las listas de espera.

También contemplan 5 millones para el nuevo hospital de Palencia o 2,5 para el nuevo edificio hospitalario de Segovia. A todo ello se suman los 11,2 millones donde se recoge el plan de inversiones sociales prioritarias "olvidadas" por el PP.

En Educación suman 45,4 millones de euros, entre ellos 8 para un paquete de becas para Bachillerato, FP y universidad, que era la media 66 del acuerdo para la recuperación de Castilla y León, proponen aumentar la aportación a los gastos de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria; o ayudas a las familias para superar la brecha digital, para lo que contemplan 3 millones y que es la medida número 64 del pacto para la recuperación.

Asimismo, proponen incrementar en 6 millones la aportación a entidades locales para sufragar gastos de limpieza por la COVID, un convenio con las corporaciones locales (3 millones) para el mantenimiento de escuelas infantiles, nuevos centros integrados de FP en el medio rural --medida 69 del acuerdo para la recuperación-- y el de resto inversiones sociales prioritarias "olvidadas", que ascienden a 6,8 millones.

OTRAS ENMIENDAS

En Familia e Igualdad de Oportunidades las enmiendas suman más de 34 millones e irían dirigidas al nuevo sistema de atención sociosanitaria a mayores (10,4 millones), un centro de Igualdad para Castilla y León, la ayuda a domicilio o dos millones para la financiación de acuerdos marco provinciales, junto a 10 millones el "olvido" de las inversiones prioritarias.

En la Consejería de Empleo e Industria contemplan 17,2 millones, con planes de empleo para Burgos, Palencia, Zamora, Medina del Campo, Valle del Tiétar y Segovia (4 millones), una cantidad de 5 millones para pagar los complementos a ERTE, 1,5 millones para el plan de retorno del talento, ayudas directas por 1,6 millones para empresas afectadas por COVID y 1,5 para la estrategia de eliminación de la brecha salarial.

En Cultura y Turismo se cuantifican casi 5 millones para más de 80 actuaciones en patrimonio cultural y en Transparencia y Ordenación del Territorio las enmiendas suman 4,1 millones y se centran en recuperar el campamento de Monte la Reina en Zamora y casi 4 millones de euros para crear oficinas territorializadas frente al reto demográfico y la captación de fondos europeos.

Por su parte, José Francisco Martín ha presentado las enmiendas a los proyectos de ley de presupuestos (87) y de Medidas Tributarias (70) dirigidas al aumento de control de gasto, el incremento de empleados prioritarios en sanidad, educación y servicios sociales, o la supresión del 20 por ciento de altos cargos y laborales eventuales, "es decir, los nombrados a dedo", además de medidas como la gratuidad de los libros de texto o el incremento de la participación ciudadana.

"De especial importancia", ha señalado Martín, es el fondo de 75 millones para ayudas directas a sectores más afectados por la COVID, el fondo para la estrategia autonómica frente al reto demográfico y para la captación de fondos europeos y la dotación de 50 millones con destino al Fondo Autonómico de Compensación y al Plan Plurianual de Convergencia. También ha señalado la congelación de tasas en la cuantía de 2013 o la supresión pago aparcamientos hospitales.

Las relacionadas con el proyecto de ley de Medidas Tributarias muchas van dirigidas a cambiar el modelo fiscal por el progresivo por el que apuesta el PSOE, la congelación de tasas, el establecimiento de un suelo de gasto social con un porcentaje del PIB, una oficina anticorrupción en colaboración directa con el Consejo de Cuentas o la modificación de la Ley de Función Pública para que los empleados públicos puedan, "con garantías", ejercer sus funciones con profesionalidad y objetividad, la vuelta a la jornada de 35 horas con carácter "inmediato" o la revisión de los conciertos educativos y l financiación "estable" de escuelas infantiles de primer ciclo, de cero a tres años.