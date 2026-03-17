El PSOE presenta una moción de censura en Mansilla de las Mulas (León) por la situación "insostenible" del Ayuntamiento

Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León) - AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS

LEÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León) ha presentado una moción de censura por la situación "insostenible" del funcionamiento del Consistorio, marcada por la "falta de diálogo y entendimiento".

El pleno para su debate y votación ha sido convocado para el próximo día 30 de marzo y la iniciativa tiene como objetivo impulsar un nuevo rumbo en la gestión municipal. Para ello el Grupo Socialista propone como candidata a la socialista Vicenta García, quien ha señalado que la intención inicial "no era llegar a este punto, pero la situación se ha ido deteriorando hasta hacerlo inevitable".

García ha denunciado la "falta de comunicación" del equipo de Gobierno (del PP) con la oposición y las dificultades para desarrollar el trabajo municipal "con normalidad". "No hay diálogo ni posibilidad de plantear propuestas o hacer preguntas con normalidad. Así es imposible trabajar por el pueblo y buscar soluciones", ha afirmado.

La candidata socialista también ha puesto el foco en la gestión del municipio y, en este sentido, se ha referido a la "falta de avances y de atención" a los servicios básicos. "Mansilla necesita más impulso, más cuidado de su día a día y una gestión que esté centrada en mejorar la vida de los vecinos y vecinas", ha recalcado en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa basada en el "entendimiento", el trabajo conjunto y la atención a las necesidades "reales" del municipio. "Un pueblo avanza cuando hay unión, diálogo y ganas de hacer cosas. Eso es lo que queremos construir para Mansilla", ha añadido Vicenta García.

Por su parte, representantes del PSOE han asegurado que esta moción de censura, que cuenta con el respaldo de los dos ediles no adscritos, busca precisamente garantizar esa nueva etapa de estabilidad, colaboración y mejora de los servicios públicos, con el objetivo de situar a Mansilla de las Mulas en una senda de progreso y oportunidades para todos sus vecinos y vecinas.