El PSOE propone conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Municipal de Valladolid por su bicentenario en 2026

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha registrado una moción que se debatirá este jueves en la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Económica y Turismo, en la que plantea rendir homenaje a la Policía Municipal de Valladolid con motivo de la conmemoración de su bicentenario en 2026.

En este marco, la iniciativa propone otorgar al cuerpo la Medalla de Oro de la Ciudad, "el mayor reconocimiento" que concede el Ayuntamiento, como muestra de agradecimiento por dos siglos de servicio público y compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Asimismo, la moción contempla la organización de un programa de actos conmemorativos en 2026 que incluiría un acto institucional de homenaje, una exposición histórica y divulgativa sobre la evolución del cuerpo, así como la edición de publicaciones y materiales didácticos con documentos, imágenes y testimonios de estos 200 años de historia.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha planteado un reconocimiento expreso a los agentes en activo y a los ya retirados, junto con actividades abiertas a la ciudadanía para acercar la labor de la Policía Municipal a los vecinos y vecinas, según un comunicado del PSOE recogido por Europa Press.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha señalado que el bicentenario es "una ocasión única" para reconocer la entrega de mujeres y hombres que han dedicado "su vida al servicio público y para difundir la importancia de su labor en la historia de la ciudad".