PSOE propone crear los 'premios Nevenka Fernández' para reconocer la lucha contra la violencia machista en CyL

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista propondrá en el próximo pleno ordinario --tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre-- la creación de los 'premios Nevenka Fernández' para reconocer la lucha contra la violencia machista en Castilla y León.

Así consta en uno de los cuatro puntos de la propuesta de resolución de la Proposición No de Ley (PNL) que llevará el Grupo Parlamentario Socialista a la próxima sesión que coincidirá en el tiempo con la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"En esta Comunidad tenemos una deuda pendiente con Nevenka Fernández. Esta Comunidad, Castilla y León, le debe todavía mucho", ha aseverado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha recordado que la leonesa fue la primera mujer que logró obtener en España una sentencia por acoso sexual por parte de un político, Ismael Álvarez, cuando era alcalde de Ponferrada por el Partido Popular.

Gómez Urbán ha defendido que Nevenka Fernández fue "la única y verdadera víctima de todo" y ha lamentado que se convirtió en "una mujer vilipendiada, revictimizada y señalada por la sociedad de aquel entonces", a lo que ha añadido que, la que fue concejal de Hacienda en Ponferrada cuando ocurrieron los hechos sentenciados, fue "señalada y arrinconada por quien era su partido, el Partido Popular".

"Estos galardones para reconocer la lucha contra la violencia machista no podían llevar otro nombre que el de una mujer valiente y resiliente", ha insistido la portavoz del Grupo Socialista que ha recordado la rueda de prensa de Nevenka Fernández cuando afirmó "tengo dignidad" para destacar que la leonesa demostró lo que es la dignidad. "¿Qué mejor que unos galardones que lleven el nombre de Nevenka Fernández?", se ha preguntado la socialista.

El Grupo Socialista también pedirá el compromiso de la Junta de Castilla y León con la erradicación de la violencia de género y con la reparación de las víctimas de la violencia machista. Patricia Gómez Urbán ha recordado, además, que en Castilla y León hay una ley de lucha contra la violencia machista del año 2010 que no está actualizada ni adaptada al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Veremos a ver lo que pasa pero quince años después Castilla y León todavía no cuenta con una ley adaptada al Pacto de Estado", ha apuntado respecto a la norma que ha registrado la Junta y que está en proceso de tramitación en las Cortes.