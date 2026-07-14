PSOE propone un modelo de financiación que multiplica por cuatro el peso de CyL

Archivo - Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en las Cortes - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha propuesto este martes un nuevo modelo de financiación autonómica en el que Castilla y León multiplica por cuatro su peso e introduce el concepto de Déficit Asimétrico Territorial, una propuesta que busca corregir las desigualdades de la comunidad autónoma frente al "planteamiento irresponsable" de la Junta de Castilla y León.

Este modelo de trabajo, elaborado en colaboración con expertos del ámbito académico y de la investigación, sitúa la corrección de las desigualdades como "prioridad" bajo el principio de que los derechos de la ciudadanía no pueden depender de un "código postal". Para ello, la iniciativa socialista plantea elevar el peso de las variables territoriales -superficie y densidad, dispersión y número de municipios, costes fijos y movilidad- del actual 2,5 por ciento que baraja el Gobierno de España hasta un 10 por ciento, con lo que se multiplica por cuatro su relevancia en el reparto de fondos.

La propuesta articula estas medidas a través de un concepto que para el PSOE es "clave", el denominado Déficit Asimétrico Territorial, definido como el diferencial de coste efectivo necesario para garantizar la igualdad de los servicios en cada territorio. Según los datos aportados por los socialistas, prestar servicios en municipios de menos de 1.000 habitantes genera un sobrecoste estimado del 38 por ciento, además, el mantenimiento de prestaciones en modelos dispersos resulta entre 2,5 y 7 veces más caro que en áreas urbanas o metropolitanas.

Para corregir esta situación, Martínez ha planteado transformar el actual Fondo de Cohesión y Transformación Territorial del Ministerio para la Transición Ecológica en un instrumento estable, plurianual y finalista, similar al Fondo de Cohesión Europeo, que involucre también a ayuntamientos y diputaciones.

Asimismo, ha abogado por la creación de un fondo de adaptación climática y custodia territorial basado en criterios de superficie forestal gestionada y prevención de incendios, acuñando el concepto de "justicia rural", ya que, desde su punto de vista, el mundo rural no puede ser el "decorado verde".

"Quien cuida el territorio presta un servicio al país y debe ser financiado por ello, debe producirse un efecto retorno a los territorios productores", ha defendido.

El portavoz parlamentario ha detallado que en materia de corresponsabilidad fiscal la propuesta plantea el establecimiento de un suelo fijo común para evitar el "dumping fiscal" de comunidades vecinas. Del mismo modo, el PSOE ha reclamado el reconocimiento de la deuda por infrafinanciación acumulada desde el año 2009 para Castilla y León, y ha exigido que estos mismos criterios de solidaridad interna y corrección de desequilibrios se apliquen a escala provincial por parte de la Junta.

Martínez ha criticado con dureza la postura de la Junta de Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de utilizar la financiación autonómica como una herramienta de "confrontación partidista" y no "para buscar soluciones".

En este sentido, ha lamentado la falta de rigor del Ejecutivo autonómico al "no presentar alternativas ni sentarse a negociar", lo que a su juicio supone abandonar los intereses de la comunidad. "El no hacer nada significa que no se ponen encima de la mesa las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma y el no hacer nada significa que, como digo, la financiación se convierta en motivo de confrontación partidista, pero no en la resolución de los problemas", ha aseverado el dirigente socialista durante su intervención.

PACTO PP-PSOE SOBRE FINANCIACIÓN

Por último, Martínez ha señalado que con esta propuesta, que presentará ahora a los agentes económicos y sociales para después registrarla como iniciativa parlamentaria para su tramitación en septiembre en las Cortes, no se rompe el pacto en materia de financiación autonómica rubricado en anteriores legislaturas sino que se profundiza en su desarrollo. "No se puede romper, lo que hacemos es desarrollar ese pacto, no nos podemos quedar en un documento de hace 14 años, tenemos que intentar articularlo con mecanismos diferenciados", ha explicado.

"No podemos conformarnos", ha señalado, tras lo que ha recordado que el documento que rubricaron en su día el expresidente Juan Vicente Herrera y el exlíder socialista Luis Tudanca es un texto "general sobre el que todo el mundo podría estar de acuerdo".

Así, ha considerado esencial articular una serie de criterios y mecanismos para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica con el Gobierno en el Consejo de política Fiscal y Financiera, un punto en el que ha lamentado que el PP acuda a estas reuniones bajo las premisas planteadas por "Génova". "El señor Mañueco tiene la camiseta del Partido Popular, pero no se pone nunca la camiseta de Castilla y León", ha zanjado