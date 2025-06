PSOE propone una ordenanza para adaptar Salamanca "al cambio climático y proteger a la población ante las olas de calor"

SALAMANCA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo Pleno para impulsar una ordenanza municipal de adaptación climática urbana y gestión de olas de calor.

"La iniciativa parte de una realidad ya constatada: los efectos del cambio climático ya están afectando a Salamanca, con temperaturas extremas, noches tropicales y un mayor riesgo para la salud en zonas con escasa sombra, arbolado o acceso al agua", ha argumentado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha propuesto "pasar de los planes estratégicos a la acción normativa". El objetivo es que lo aprobado hasta ahora -como el PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible) o el PEPIVB (Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad)- se traduzca "en medidas concretas, ejecutables y obligatorias".

"El Ayuntamiento tiene ya planes aprobados, pero ninguno de ellos obliga a actuar. Están en papel, pero se necesita una herramienta legal que garantice que lo aprobado se cumpla y llegue a las calles", ha explicado la concejala socialista, María Jesús Santa María.

En zonas "con alta urbanización y escasa vegetación" se genera, en palabras de la formación socialista, el efecto "isla de calor urbana", que incrementa "el riesgo para personas mayores, menores, enfermos crónicos y colectivos con menos recursos".

"La ordenanza busca abordar este problema con soluciones prácticas ya aplicadas en otras ciudades, como la reubicación de bancos en sombra, la instalación de toldos vegetales o pérgolas, la creación de refugios climáticos, o la ampliación del arbolado adaptado a la sequía. Muchos vecinos y vecinas nos han trasladado sus quejas por la ubicación de bancos a pleno sol, la falta de fuentes en zonas de tránsito o descanso, y la escasez de sombra en parques y espacios peatonales. No es una cuestión de comodidad, sino que supone un riesgo para la salud en un contexto de calor extremo", ha ahondado Santa María.

PRINCIPALES MEDIDAS

La ordenanza contempla la elaboración de un mapa de calor y vulnerabilidad térmica por barrios, "que sirva como base para desarrollar un plan municipal de sombra y confort térmico". Este plan incluiría la reubicación progresiva del mobiliario urbano y zonas infantiles en áreas sombreadas, así como la plantación de arbolado adaptado al clima local para mitigar el efecto isla de calor.

También propone la instalación de fuentes de agua potable en plazas, parques y rutas escolares; la creación de una red de refugios climáticos en edificios públicos como bibliotecas, centros cívicos o de mayores, activables durante alertas por calor extremo; y la puesta en marcha de protocolos específicos para reforzar la atención social y sanitaria ante olas de calor.

Además, plantea iniciar una fase piloto en varios barrios con alta densidad urbana y baja cobertura verde, así como explorar financiación externa y alianzas con entidades como la Universidad de Salamanca.

Desde el Grupo Municipal Socialista insisten en que esta moción es "una oportunidad para convertir en acción real la estrategia climática aprobada". "El cambio climático no es una amenaza futura, ya está aquí. Y no afecta igual a todas las personas. Esta propuesta es justa, técnica, legal y perfectamente asumible. No se trata de gastar más, sino de planificar mejor para hacer una ciudad más fresca y habitable", han zanjado.