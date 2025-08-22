PSOE reclama la bajada de tarifas y la apertura de los 'parkibici' de Galerías López Gómez y Cúpula del Milenio

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha instado al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid a abrir de forma "inmediata" los 'parkibici' ya terminados en las antiguas Galerías de Alimentación López Gómez y en el aparcamiento subterráneo de la Cúpula del Milenio, y a aprobar una rebaja de tarifas que "reactive el uso del servicio".

"Mantener cerradas instalaciones públicas acabadas y no ajustar los precios --pese a la evidencia de que las promociones han funcionado-- sólo conduce a descapitalizar 'parkibici' y a dejarlo caer, una grave irresponsabilidad por parte de PP y Vox tratándose de un servicio público clave para la movilidad sostenible", ha denunciado el concejal socialista Luis Vélez.

"El 'parkibici' del aparcamiento de Plaza Mayor entró en servicio en octubre de 2023. Sin embargo, los de Galerías López Gómez y Cúpula del Milenio -pese a tener las obras concluidas desde hace tiempo- siguen cerrados sin explicación razonable", ha explicado Luis Vélez, en declaraciones recogidas en un comunicado, para exigir "abrir ya" ambos para que sean utilizados

Junto al 'parkibici' de Galerías López Gómez se ha construido, además, un microhub para la distribución urbana de mercancías con bicicletas de carga, que está pensado para dar servicio a empresas y autónomos que realizan entregas de pequeño volumen y facilitar la última milla en la ciudad. Esta instalación también está finalizada, pero permanece cerrada, incide el grupo municipal.

Estos 'parkibici' son espacios cerrados y videovigilados, con puntos de recarga gratuitos para bicicletas eléctricas y herramientas de mantenimiento en las instalaciones de mayor capacidad. El acceso está limitado a personas usuarias registradas con bici en propiedad que buscan un aparcamiento seguro, cuidado y cercano.