El PSOE reclama en las Cortes "prioridad autonómica" con los profesionales de la Cultura que se han ido de CyL

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha reclamado este lunes al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, "prioridad autonómica" en lugar de la prioridad nacional que Vox ha incluido en el acuerdo de Gobierno de la Junta, para apoyar a los profesionales del mundo de la cultura que, ha asegurado el procurador Sergio Iglesias, han tenido que dejar la comunidad en busca de oportunidades.

Iglesias ha ejercido de portavoz de la formación socialista durante la Comisión parlamentaria en la que ha comparecido este lunes el consejero para presentar el programa de la presente legislatura autonómica.

El procurador del PSOE ha demandado al consejero de Vox "prioridad autonómica con nuestros promotores culturales y artistas" en lugar de la "prioridad nacional", pues considera que las políticas culturales de la Junta han "echado" a "muchos" profesionales de la cultura.

De hecho, ha aseverado que la Junta "incluso se olvida" de los artistas de Castilla y León en la programación cultural con motivo del Día de la comunidad.

"Igual, si eres torero te puedes quedar", ha ironizado Iglesias, quien considera que las políticas de Vox "han echado y sigue echando a todos los profesionales de la cultura", pues ha defendido que el partido de derechas "lleva ya cuatro años con esta consejería", pues interpreta que es "la única" se mantuvo durante toda la anterior legislatura con un consejero elegido por Vox --Gonzalo Santonja--.

En este sentido, Díaz Pico le ha recordado a Iglesias que Vox "salió del Gobierno" en 2024, por lo que defiende que gestionó la consejería durante dos años.

El procurador del Grupo Socialista ha mencionado la "polémica" señalada por CCOO sobre las supuestas instrucciones que habían recibido trabajadores de museos, archivos y bibliotecas para "someter a la revisión previa de todas las publicaciones en redes sociales" y ha mencionado posteriormente la publicación la pasada semana del cese del director general de Bibliotecas y de la Biblioteca de Castilla y León.

Iglesias ha reprochado que "quienes dicen combatir la ideologización no pueden terminar controlando la comunicación de los centros culturales, censurar e imponer el pensamiento único" pues considera que eso "se llama fascismo".

En este sentido, Díaz Pico ha defendido que el director "solicitó su propio cese" y así se publicó la orden que daba cumplimiento a ello, al tiempo que ha reprochado que el procurador socialista vincule el cese a una "presunta censura" y no se pregunte "realmente cuáles son las causas por las que se produjo".

Asimismo, ha criticado que "llamar fascista a un adversario democrático no es un argumento", sino "la confesión de que usted no tiene ningún argumento".

Por su parte, el procurador de Por Ávila en el Grupo Mixto, Pedro Pascual, ha considerado que la presentación de Díaz Pico le ha parecido "muy programática de Vox" con muchas referencias al "programa" del partido pero con "generalidades e ideas ya utilizadas".

Pascual ha recordado la "potencialidad" que considera que tiene esta Consejería y ha hecho hincapié en pedir una "línea de actuación más ambiciosa" en la protección del patrimonio de la comunidad y en especial en las tres ciudades que son patrimonio de la Humanidad --Ávila, Salamanca y Segovia--, algo que se ha comprometido a potenciar el consejero.

El procurador del PP David Beltrán se ha mostrado en sintonía con los planteamientos del consejero, perteneciente a los socios de gobierno de los 'populares', y ha subrayado el concepto de la "libertad" al que ha mencionado en varias ocasiones Díaz Pico.

Al margen de ello, Beltrán ha aprovechado para recordar la reivindicación del Gobierno autonómico sobre el sistema de financiación estatal a las comunidades, pues considera que "no es de recibo" que si Castilla y León tiene "un 20 por ciento del territorio y un 5 por ciento de la población" de España el Gobierno socialista "quiere dar un 1,29 por ciento" de la financiación autonómica.

Una aportación "justa", ha defendido, "sería clave" para "cumplir esta hoja de ruta" ya que considera que "también se requiere financiación".

Finalmente, Marta Alegría, que ha ejercido como portavoz de Vox, ha defendido la cultura como "un espacio de libertad" frente a quienes buscan convertirla en "instrumento de ingeniería ideológica" y quieren, asegura, "borrar tradiciones centenarias" o "enfrentar al mundo rural y el urbano".

En este sentido, ha defendido la importancia de las "raíces" para sustentar la identidad de una región ya incidido en la defensa de la tauromaquia ante quienes la "atacan" o en la protección de otras tradiciones como la Semana Santa o el Camino de Santiago.