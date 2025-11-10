El PSOE reclama la revisión "inmediata" de todos los anclajes de iluminación navideña en Valladolid tras las caídas

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al equipo de Gobierno "la revisión inmediata, uno por uno, de todos los puntos de anclaje de los arcos y adornos de la iluminación navideña ya instalados", después de los cuatro incidentes ocurridos entre el pasado miércoles y la mañana de este lunes.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha apuntado que la causa del fuerte viento que se apuntó en las dos primeras caídas "no parece" que se haya dado en las que han sucedido el viernes y este lunes.

El PSOE detalla que en la tarde del miércoles 5 de noviembre, un arco se desplomó en el número 32 de la avenida de Segovia, en Delicias, lo que afirman que se produjo "en un episodio de rachas de viento que alcanzaron los 51 kilómetros por hora". No se produjeron heridos aunque la estructura impactó en un autobús.

Ese mismo día, también por la tarde, cayó otro arco en la calle 20 de febrero, junto al lateral del teatro Lope de Vega, igualmente asociado a las rachas de viento registradas, y sin daños personales.

El viernes 7 de noviembre, a las 15.45, otro arco se desplomó en el número 15 de la calle López Gómez, justo antes del cruce con Fray Luis de León, donde apuntan que la estructura alcanzó a un peatón de 72 años, que sufrió un corte leve en una mano. Testigos señalaron que "no hacía mucho viento" y la racha máxima registrada por la Aemet a las 16.00 en la ciudad fue de 24 km/h.

Tres policías locales asistieron al viandante, retiraron la estructura de la calzada, redactaron el informe correspondiente y comunicaron la incidencia al Ayuntamiento y a la empresa instaladora, Iluminaciones Ximénez, según detallan. El arco fue recolocado aproximadamente una hora después.

En la mañana de este lunes 10 de noviembre se ha producido la caída de otro tendido de luces en la calle San Martín sin que consten heridos ni más incidencia que dificultades al tener que reordenar el tráfico en la zona mientras ha durado la retirada de la estructura.

"El adorno ha vuelto a ser colocado, anclado a uno de los laterales de la Iglesia de San Martín, aunque no de forma perpendicular para permitir el paso de autobuses", han precisado.

El PSOE analiza los hechos y apunta que "mientras en dos sucesos (los del miércoles 5) la incidencia del viento resulta verosímil, en los otros dos (viernes 7 y hoy lunes 10) no puede atribuirse a ese factor".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista insta al equipo de Gobierno a ordenar con urgencia una revisión integral de todos los anclajes y soportes de los arcos y elementos ya colocados, a reforzar o sustituir aquellos que no ofrezcan las debidas garantías y a publicar un informe técnico con resultados y medidas correctoras antes del encendido previsto para la última semana de noviembre.

El objetivo, han subrayado, debe ser "asegurar la integridad de peatones y conductores y evitar la repetición de incidentes que, de haberse producido con mayor intensidad de tráfico o afluencia peatonal, podrían haber tenido consecuencias graves".