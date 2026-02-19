PSOE registra una moción para pedir la construcción de la nueva estación de autobuses de Valladolid junto a la de tren

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción ante la "necesidad inaplazable" de construir una nueva estación de autobuses en Valladolid junto a la nueva estación de tren Campo Grande, en el emplazamiento previsto en el PGOU, y para que se impulse "de inmediato" la coordinación con la Junta con el fin de elaborar el proyecto.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha denunciado que Valladolid arrastra "demasiados años de abandono" con la actual estación de autobuses y ha señalado que esta situación "no es casual", "sino consecuencia de décadas de descontrol y desidia de la administración titular, la Junta de Castilla y León", lo que, a su juicio, ha convertido las instalaciones en "una vergüenza para la ciudad".

La moción recuerda que en 2017 la Junta firmó el convenio de integración ferroviaria y se comprometió a promover una nueva estación de autobuses, en la que la aportación la asumía la Sociedad Valladolid Alta Velocidad con las plusvalías de los terrenos de la actual estación. Posteriormente, en febrero de 2022, la Junta presentó un anteproyecto que situaba la nueva estación en los antiguos Talleres de Renfe, junto a Campo Grande, con un edificio funcional de unos 15.000 metros cuadrados y capacidad para 35 autocares.

Sin embargo, el portavoz socialista critica que, tras el cambio de gobierno municipal en 2023, "se abandonó la lealtad institucional" y se dejó de exigir "un calendario claro para la nueva infraestructura y medidas urgentes para el mantenimiento de la vieja estación". Herrero también ha señalado que el "protocolo de colaboración", firmado el 15 de abril de 2024, y el anuncio de una reforma "ambiciosa y ultrarrápida" no han evitado que, a su juicio, "el boicot a la integración ferroviaria haya terminado por poner en riesgo real la nueva estación que Valladolid tenía garantizada junto a la de tren".

"Valladolid no puede resignarse a seguir con una estación obsoleta. La ciudad necesita una solución definitiva y planificada: una nueva estación intermodal junto a la nueva de Campo Grande, donde está previsto, y con un proyecto que avance ya", ha afirmado Pedro Herrero en declaraciones recogidas en un comunicado.

La moción registrada por el Grupo Municipal Socialista plantea, en síntesis, que el Pleno apruebe que el Ayuntamiento "se reafirme en que Valladolid necesita una nueva estación de autobuses junto a la de tren, en el lugar previsto en el PGOU, y que el Ayuntamiento se comprometa a trabajar de forma coordinada con la Junta de Castilla y León para impulsar la elaboración del proyecto de esa nueva estación".