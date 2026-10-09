PSOE en Salamanca cifra en 13.000 los nuevos hogares necesarios en la provincia hasta 2039

Reunión de la Mesa de la Vivienda del PSOE de Salamanca. - PSOE SALAMANCA

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha reclamado este viernes a la Junta que "asuma sus competencias exclusivas en materia de vivienda" y deje de trasladar responsabilidades a otras administraciones ante una situación que requiere la disposición de unas 13.000 viviendas adicionales en la provincia hasta 2039.

Casado, que ha participado en la reunión de la Mesa de la Vivienda del PSOE de Salamanca junto al secretario provincial, David Serrada, ha asegurado que "las competencias no son compartidas, como mucho podríamos decir que son complementarias" y ha recordado que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta "la competencia exclusiva en materia de vivienda".

En este sentido, la dirigente socialista ha insistido en que "lo que no haga la Junta de Castilla y León no lo puede hacer ninguna otra administración" y ha criticado que la Comunidad lleva más de 39 años en manos del PP y en materia de vivienda "lo único que se ha limitado es a ser un pobre gestor de la financiación y el dinero que le ha llegado de otras administraciones como es el Estado o Europa".

También ha criticado que Castilla y León lleve años sin desarrollar "plenamente la normativa autonómica de vivienda" y ha exigido "mecanismos de inspección que garanticen el destino social de las viviendas protegidas".

Ana Casado también se ha referido a la vivienda protegida y ha subrayado que las viviendas pueden perder su protección "después de determinados periodos" por lo que ha pedido que el dinero público invertido en ellas "no termine facilitando posteriormente procesos especulativos".

Por ello, la líder socialista ha apostado por un cambio de modelo, porque "ha llegado el momento de pasar de gestionar subvenciones a tener una auténtica política y estrategia en vivienda", con más parque público estable y de protección permanente, alquiler asequible y transparencias en las adjudicaciones".

Por su parte, el procurador en las Cortes por Salamanca Fran Díaz cree que la solución pasa" por aplicar las políticas de vivienda del Gobierno de España en Castilla y León", al tiempo que ha asegurado que "de poco sirve tener un gobierno que ha aprobado una Ley de vivienda ambiciosa si quienes al final la tienen que aplicar, como es la Junta, no lo hace".