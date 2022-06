PSOE solicita la comparecencia de Quiñones y reclama una revisión del Infocal

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición para que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparezca en las Cortes para dar cuenta de los detalles del operativo con que cuenta en la Junta ante el inicio de la época de riesgo alto de incendios, al tiempo que ha abogado por una revisión de los protocolos del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) para adaptarlo a las nuevas circunstancias derivadas del cambio climático.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, ha sido el encargado de anunciar este viernes la petición de comparecencia de Suárez-Quiñones, que espera se produzca "tan pronto se acabe" con los focos que afectan a la zamorana Sierra de la Culebra y en los que podrían haber ardido hasta 7.000 hectáreas, con los vecinos de seis poblaciones evacuados de sus casas por la amenaza de las llamas.

Vázquez ha criticado la "falta de medios humanos y materiales" en el dispositivo de la Junta en vísperas de la época de riesgo alto, un operativo que los socialistas esperan que detalle "cuanto antes" el titular de la Consejería.

En concreto, el Grupo Socialista reclama que Juan Carlos Suárez-Quiñones aclare "qué se ha hecho" de cara a dicha campaña de incendios y con qué medios cuenta la Junta de Castilla y León para hacer frente a los fuegos que puedan declararse.

Por otro lado, el procurador socialista ha advertido de que en el actual contexto de "emergencia climática" que es ya "inapelable", el actual Infocal, el cual data de 1999, "no puede ser la regla que marque el protocolo", pues en su diseño "hace más de 20 años" no se previeron "los efectos impredecibles" en cualquier época del año de un cambio climático que, según ha subrayado apelando a expertos internacionales, "no es ya reversible", sino "sólo atenuable".

"El peligro es constante, hemos tenido más incendios en diciembre que en abril, dos olas de calor consecutivas, temperaturas por encima de 40 grados", ha constatado José Luis Vázquez, para quien los periodos de riesgo medio o riesgo alto de incendios no se ajustan a la actual realidad climática.

En el caso concreto del fuego en la comarca de Aliste y la Sierra de la Culebra, el portavoz socialista de Medio Ambiente ha reconocido que lo ocurrido no es una circunstancia "predecible", pero "sí esperable" ante una previsión de tormentas con rayos y viento que podían generar y expandir las llamas, como ha ocurrido.

Ante este peligro, Vázquez ha criticado que en este contexto el operativo de la Junta no supere "ni el 25 ó 30 por ciento de sus posibilidades", así como que el Ejecutivo autonómico esté "imposibilitado para tramitar los expedientes de licitación y contratación".

"FALTA PREVISIÓN"

"Falta previsión, coordinación y medios", ha subrayado el procurador socialista, que ha acusado a la Junta de no ser eficiente "ni siquiera en la privatización del servicio", algo que preocupa a su Grupo, al igual que el hecho de que se hayan tenido que desplazar a Zamora medios de otras provincias, con el correspondiente riesgo para ellas.

"Se trata de un riesgo que no debe ser asumido, no se puede seguir dejando el reto más importante de la humanidad, como es la emergencia climática, a la fortuna y al sacrificio ímprobo de esos grandes profesionales y voluntarios", ha apostillado.

Para el político del PSOE, el consejero tiene la "obligación moral y ética" de comparecer ante la Cámara autonómica, no porque lo pida su formación, sino porque se trata de "una exigencia de toda la sociedad de Castilla y León", de la cual ha afirmado que se encuentra atemorizada por el riesgo de incendios en la Comunidad tras lo visto estos días en la provincia de Zamora.

José Luis Vázquez ha expresado el apoyo de todos los socialistas y de la ciudadanía de la Comunidad a bomberos, agentes medioambientales, Unidad Militar de Emergencias, resto de profesionales y voluntarios que desde hace dos días "con sus largas noches" combaten al fuego en la Sierra de la Culebra, al tiempo que ha trasladado también la solidaridad hacia los vecinos de las seis localidades que se han visto "tan dramáticamente presionados por el fuego", hasta el punto de tener que abandonar sus hogares.

Sobre otras posibles acciones que pudiera adoptar el Grupo Socialista, Vázquez apuesta por esperar a lo que el consejero explique en su comparecencia, así como a "las lecciones aprendidas y las soluciones que se aporten" ante la nueva realidad climática --que no sólo se traduce en más incendios, como ha recalcado, sino también en inundaciones o copiosas nevadas en otras épocas del año--.

En cualquier caso, ha subrayado que los socialistas seguirán "trabajando parlamentariamente" y propondrán en el Legislativo las medidas pertinentes una vez se extinga la "pesadilla" que se vive estos días en la comarca de Aliste.