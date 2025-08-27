El PSOE de Soria critica la "desidia" de la Junta en materia de incendios "con un operativo de hace 20 años"

De izquierda a derecha, Yolanda Santos, Luis Rey y Carlos Llorente abordan el dispositivo de incendios de la Junta - PSOE DE SORIA

SORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Soria ha criticado la "desidia" de la Junta de Castilla y León, el "grave abandono y la falta de medios del operativo de prevención y extinción de incendios en la comunidad autónoma" con un operativo de "hace 20 años".

El secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, acompañado este miércoles por el secretario de Vivienda y Movilidad, Carlos Llorente, y la secretaria de Transición Ecológica, Yolanda Santos, ha alertado de que el dispositivo actual "se parece mucho al de hace dos décadas", pese al "aumento del riesgo por el cambio climático".

"Nos venden que Soria es un modelo, pero lo que tenemos es un sistema anticuado, mal coordinado y privatizado, con graves carencias en personal y medios. Hemos jugado a la ruleta rusa este verano y solo la suerte ha evitado una tragedia", ha señalado Rey, para den

Una de las principales denuncias que han traslado los socialistas sorianos es la "falta de coordinación y privatización con un operativo que depende de hasta ocho empresas distintas en algunas secciones, ayuntamientos y Diputación, sin un mando único".

"Junto a ello se suman las vacantes sin cubrir, en julio había torretas y retenes sin mangueristas ni conductores y hasta un 40 por ciento de plazas de agentes medioambientales vacantes", ha agregado Rey.

Así, ha incidido en las "carencias y medios obsoletos" como "camiones de 2006 y 2008 sin barras antivuelco, mangueras sin mantenimiento, emisoras anticuadas con fallos de cobertura".

PRECARIEDAD

Rey ha subrayado que la precariedad laboral es otra "de las constantes que se han trasladado en repetidas ocasiones por los propios trabajadores" que suelen ser "temporales sin formación suficiente y con complementos ridículos de 82,5 euros al mes para situaciones de emergencia en este año que ni siquiera se han activado en Soria".

El secretario general también ha detallado la falta de planificación y ha lamentado que en Castilla y León no se está aplicando la Ley de Bomberos Forestales.

Por su parte, Carlos Llorente ha explicado que los propios trabajadores llevan meses alertando de la falta de medios, de formación y de coordinación". "Las comunicaciones fallan, el material está obsoleto y hay una sensación de abandono total. El sistema no está preparado ni para un incendio pequeño, y menos para uno de gran magnitud", ha lamentado el socialista.

En este sentido, ha alertado de que el retén está cubierto con hasta siete empresas diferentes, situación parecida al de la ELIF con base en Garray.

Llorente también ha denunciado los errores de comunicación con "emisoras que dan errores de comunicación cuando hay líneas de alta tensión o si hay que dar cobertura entre distintas comunidades". "Si ya tenemos aquí un batiburrillo impresionante de empresas, funcionarios, ayuntamientos, diputaciones, y encima no tenemos un sistema de emisoras capaz de que todo este batiburrillo pueda controlar", ha incidido.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, Yolanda Santos ha explicado que la organización del operativo de prevención y extinción de incendios hay que adaptarla a la "emergencia del cambio climático" y no con "el mismo sistema de hace 20 años".

"En Soria sé que tenemos la suerte de tener muchísima masa forestal ordenada, y eso es uno de los puntos que tenemos a favor, de que se puedan encontrar los incendios si estos suceden, pero hay otra parte del territorio que no la tenemos ordenada, o sea, que tampoco podemos cantar victoria", ha recalcado.

Así, ha recalcado que los trabajadores "se juegan la vida con equipos de protección y condiciones de hace 20 años" y ha lamentado que "en lugar de renovar lo básico, se gastan millones en cámaras y cortinas de humo".