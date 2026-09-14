PSOE tacha de "escándalo" que Carnero no explique qué hace el coordinador y PP defiende que es un puesto legal

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han preguntado este lunes al alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, "qué hace el alcalde B" y "a qué dedica el tiempo libre" el coordinador de políticas públicas, Indalecio Escudero, un funcionario con "atribuciones importantísimas" que, según han asegurado los dos grupos en la oposición, "no hace nada".

"Ciérrenos la boca, hágalo, pero hágalo con documentos", ha retado Pedro Herrero a Jesús Julio Carnero, a quien ha reprochado su "empecinamiento" por mantener el "chiringuito" que ha supuesto, a su juicio, el nombramiento de Indalecio Escudero.

"Hasta que usted demuestre lo contrario, queda claro que su 'alcalde B' no hace nada, que los vallisoletanos están pagando a este señor por no hacer nada y que esto es un escándalo, lo diga el juez o no", ha zanjado Herrero.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha explicado que el coordinador de políticas públicas es un puesto de apoyo a la Alcaldía "que tienen muchas alcaldías de este país", ha apostillado, y ha defendido que es "un puesto legal y procedente".

Blanca Jiménez ha ironizado además con las "frustraciones personales" de Pedro Herrero, al que se ha referido como "candidato B". "Esta moción es la tentación de un perdedor, que es usted, y representa muy bien el ocaso de su pobre liderazgo y el de todo su grupo político", ha añadido.

"Quieren imputarnos una mala praxis para tapar sus chanchullos", ha afeado Jiménez también al PSOE, al que ha recordado que Óscar Puente convocó en 2015 una plaza reservada a funcionarios para su provisión de libre designación y adjudicada a Rafael Guerra, entonces jefe de los servicios jurídicos y hoy subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. "La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros al señor Guerra no le faltamos al respeto a pesar del chanchullo", ha zanjado la 'popular'.

Así se ha sustanciado en el debate de las dos mociones del Grupo Municipal Socialista que han llegado este lunes al pleno tras la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 4 de Valladolid que ha obligado al alcalde a llevar al Pleno el debate sobre el cargo de director de Coordinación al que los socialistas han denominado a lo largo de la legislatura 'alcalde B'.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha insistido en preguntar a Carnero qué hace un coordinador "que no coordina" ni el equipo, ni las reuniones ni la agenda. "No sabemos qué hace, las horas que pasa en este Ayuntamiento ni tampoco a qué dedica el tiempo libre", ha añadido

"Quiero escuchar al alcalde decir cuáles son las funciones reales de este puesto para el que fue creado y por el que le estamos pagando mucho dinero público porque los demás sí que rendimos cuenta ante la ciudadanía", ha exigido también Rocío Anguita, tras lo que se ha reafirmado en que el cargo de coordinador de políticas públicas fue creado de forma ilegal para dar soporte a las funciones del alcalde.

En el caso del Grupo Municipal Vox, la concejal Irene Carvajal, primera teniente de alcalde, ha apelado a la "higiene institucional y ética" para rechazar entrar en el juego de la humillación a un empleado público y ha afeado a PSOE y a VTLP que se refieran al coordinador de políticas públicas con un "apodo jocoso", el de alcalde B, "para hacer un teatro y tener su foto".