PSOE teme que se "vista" la sociedad VIVA con "competencias y autoridad que no puede ejercer"

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Pedro Herrero ha advertido de que el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid va a "vestir" la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) con "competencias y autoridad" que no va a poder "ejercer".

En declaraciones recogidas por Europa Press, el edil, que forma parte del Consejo de Administración que se acaba de constituir hoy, percibe que el Ayuntamiento no tiene "conciencia de lo que tiene encima".

"Y hay dos cosas que nos preocupan mucho, una es el tema del soterramiento, que no tienen competencias para llevarlo, y otra la Ciudad de la Justicia, que es un proyecto que el Ayuntamiento ya cumplió con su trabajo y está en manos del Ministerio de Justicia. Por tanto, nos da la sensación de que a lo mejor van a tratar de vestir de competencias que no puede ejercer y atribuyéndole una autoridad que realmente no va a poder tampoco ejercer", ha explicado.

Herrero ha recordado el informe jurídico de la Secretaría General en el que se advierte que es "inviable" la propuesta que el alcalde, Jesús Julio Carnero, hizo con su decreto imputándole o atribuyéndole a la sociedad una serie de competencias que "legalmente no puede todavía ejercer en tanto en cuanto no cambie los estatutos", algo que, ha advertido, "tadará varios meses".