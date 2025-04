PSOE tilda de "caótica" la situación en el Cuatro de Marzo, sin aparcamiento por "falta de planificación" en las obras

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid ha tildado de "caótica" la situación que viven los vecinos del Cuatro de Marzo, donde el aparcamiento es casi "misión imposible" con "calles cortadas por obras y menos plazas".

Todo, han asegurado, por "la descoordinación y la falta de planificación", además de la "nula receptividad" del equipo de gobierno PP-Vox. Por eso, el grupo socialista ha pedido al regidor Jesús Julio Carnero que actúe "con sensatez y escuche a la Asociación de Vecinos".

Pedro Herrero ha asegurado que lo que ocurre en el Cuatro de Marzo es "un ejemplo de la absoluta descoordinación y del concepto de participación que tiene el alcalde".

"Carnero desoye a los vecinos. La nula receptividad del equipo de gobierno se evidencia en el rechazo a las propuestas realizadas de forma reiterada por el Grupo Municipal Socialista. Esta es una prueba de la mala gestión de PP y Vox, cuyos resultados están a la vista porque coinciden obras de diferentes departamentos del Ayuntamiento ante la pasividad del alcalde", detalla en declaraciones recogidas en un comunicado.

En concreto, ha recordado que desde el 12 de marzo Aquavall, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente, realiza obras para la renovación de la red de abastecimiento y, por tanto, están cortadas al tráfico la calle Joaquín Rodrigo y la calle Vicente Goicoechea. La previsión es que esas obras finalicen dentro de dos meses y medio, es decir, el 30 de mayo.

Pero al mismo tiempo, el pasado 2 de abril otro departamento del Ayuntamiento dependiente de la Concejalía de Tráfico y Movilidad inició la reurbanización de la calle Caballero y zona del aparcamiento disuasorio de la plaza Doctor Quemada, en el lateral de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Estas obras previsiblemente finalizarán el 29 de agosto, añaden desde el PSOE.

"La coincidencia de todas estas obras en el barrio han provocado la supresión de numerosas plazas de aparcamiento en una zona regulada por la ORA, con limitación de plazas de aparcamiento de residentes, zona azul y disuasorio", continúa la información.

La Asociación de Vecinos Reina Juana no entiende la justificación del equipo de gobierno PP y Vox de que las obras deben comenzar ahora "para que no coincidan con el inicio del próximo curso escolar en el colegio Francisco de Quevedo". "Esta explicación se cae por su propio peso porque ahora está en marcha el curso escolar y faltan aún dos meses y medio para que concluyan las clases. No tiene sentido", ha explicado Luis Vélez.

En este sentido ha incidido en otro de los problemas que "complican aún más la situación". "El Ayuntamiento lleva año y medio para acometer algunas modificaciones en las zonas de la ORA del barrio Cuatro de Marzo y en La Farola, cambios que hubieran aliviado este problema. Los concejales del Grupo Municipal Socialista preguntaron en la Comisión de Movilidad celebrada en octubre de 2024 por qué el equipo de gobierno no cumplía el compromiso pendiente de ejecutar. Pero es más, un año antes de esa fecha, el 14 de noviembre de 2023, hace 17 meses, Luis Vélez reclamó al concejal de Tráfico que pusiera en marcha de forma inmediata dos nuevas zonas de aparcamiento disuasorio en la zona del Cuatro de Marzo y del Camino de la Esperanza", ha abudnado.

En concreto, lo que solicitaron los residentes a través de la Asociación Vecinal 'Reina Juana' de la Zona Sur fue la reconversión de zona azul a zona de aparcamiento disuasorio del Paseo Juan de Austria (desde la calle Narciso Alonso Cortés hasta la calle Gaudí, y desde calle Gaudí a Pedro Mazuecos), con 44 plazas para estacionar el vehículo privado en la vía paralela al río Pisuerga, y la calle Esperanto, paralela al Camino de la Esperanza, con 100 plazas, añade la información.

En la Comisión celebrada el 16 de enero de 2024 Luis Vélez ha recordado que el concejal de tráfico anunció medidas "que no se han ejecutado, en relación a un aparcamiento disuasorio, regulación y cambios en las zonas reguladas por la ORA". "Más de un año y siguen sin implantarse las modificaciones comprometidas", ha lamentado.