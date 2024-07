El PSOE tilda de "disparate" el "mitin" de Veganzones, quien ha "destrozado" el Diálogo Social

Igea reclama "agradecimiento" a los trabajadores migrantes y critica los discursos de Vox



VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria, Comercio y Empleo del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Alicia Palomo, ha tildado de "absoluto disparate" y "mitin" la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a quien ha acusado de haber "destrozado todo", en referencia al Diálogo Social en la Comunidad.

"La Consejería ha cumplido con lo que vino a hacer, extender su ideario ideológico y convertirse en el instrumento ideológico de (el presidente de la Junta, Alfonso Fernández) Mañueco), ha expresado la procuradora socialista en su intervención en la Comisión Extraordinaria del área en la que el consejero ha hecho balance de la mitad de su mandato.

Para Palomo, en "dos años de extrema derecha con estas competencias, lo único que ha avanzado en Castilla y León ha sido el deterioro institucional, los discursos de odio y la inseguridad jurídica desarrollo productivo".

En este sentido, ha advertido de que el comercio minorista de la Comunidad está "en peligro de extinción" y la Comunidad pierde hasta "seis autónomos al día", "cifras reales" frente a las que ha expuesto Veganzones, ha señalado.

Igualmente, ha censurado que el Gobierno de PP y Vox "ha desmantelado el ECYL". "No hay plan de futuro (...), lo han destrozado", ha alertado, para reclamar, asimismo, que se "reestablezca el Diálogo Social" ahora "destruido".

La socialista ha arremetido, además, contra las acusaciones Veganzones a la financiación de las políticas activas de empleo y ha defendido que estas no están infrafinanciadas ya que con el Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a la Comunidad "16.000 millones de euros más que cuando Gobernaba Rajoy".

Por otro lado, la procuradora socialista ha calificado la intervención del consejero de "enmienda a la totalidad" al PP debido a que se ha referido a alguna de sus política como "cajón desastre".

Más allá de ello, la procuradora 'popular' Paloma Vallejo ha celebrado que Veganzones ha expuesto los datos económicos de Castilla y León que "confirman" que es la comunidad "en la que la economía crece por delante de las cifras nacionales".

No obstante, ha descartado referirse a ella como "un cohete" porque no puede "olvidar a muchas familias que viven serias dificultades de llegar a fin de mes", para las que la Junta seguirá "trabajando".

Asimismo, ha defendido que el Diálogo Social "goza de buena salud en Castilla y León" y, frente a las acusaciones de delitos de odio, ha aseverado que estos solo se han podido "escuchar" por para del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "hablar de levantar un muro entre los españoles".

En la misma línea, la procurado de Vox María de Fátima Pinacho Fernández ha subrayado que las políticas de la Consejería de Veganzones han derivado en la "recuperación de la confianza de los mercados" frente a un Gobierno que ha impulsado una "infame reforma laboral", la "mayor ofensiva fiscal de la historia".

Por su parte, el procurador Francisco Igea ha coincidido con el PSOE y ha tachado la intervención de "mitin de Vox", "propaganda" en la que ha expuesto cifras de empleo en la Comunidad que se deben a la reforma laboral a la que, ha recordado, Vox votó en contra "con Bildu".

Sobre la defensa del gasto político defendida por el consejero, Igea ha advertido de que ello no se ha "aplicado ni a su grupo parlamentario, ni a la Junta, ni a asesores, ni a publicidad institucional", si no que solo ha sido un "recorte para castigar a los que el entiende como adversarios políticos".

"AGRADECIMIENTO" A TRABAJADORES MIGRANTES

El procurador ha apuntado, asimismo, a un "desastre" en los datos de autónomos y del comercio en la Comunidad, pese a los expuestos por el consejero, a quien ha planteado también cuestiones "importantes" en torno a los trabajadores migrantes.

"¿Puede mostrar agradecimiento a esos trabajadores que pagan sus impuestos? (...). Si no existieran esos trabajadores usted no podría presumir de cifras", ha aseverado Igea, quien ha denunciado los discursos de Vox contra los migrantes.

"Los marroquíes trabajan y cotizan para pagar pensiones de los castellanoleoneses. Vienen a que todos podamos disfrutar de los beneficios del estado de bienestar", ha defendido.

Por parte del Grupo Parlamentario UPL - Soria ¡Ya!, el procurador Juan Antonio Palomar ha denunciado que en la gestión de Veganzones no se ha tenido en cuenta "ninguna de las iniciativas" que han planteado.

En este contexto, ha criticado que ayudas que han puesto en marcha se hayan centrado en municipios de más de 5.000 habitantes cuando, precisamente, "los de menos son los que más problemas sufren".

"Hay que ponerse a trabajar por provincias como la de Soria. Hay medidas urgentes que no se están tomando", ha expresado, para censurar también el "maltrato" a autónomos por parte de la Junta y del Gobierno central. Por último, ha advertido a Veganzones de que sus resultado no son "para sacar pecho": "Como no se pongan a trabajar, mi provincia desaparecerá", ha agregado.