PSOE trabaja para "armar" un proyecto de ley sobre violencia de género "colectivo", primera iniciativa de la Legislatura

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista registrará inmediatamente después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura --tendrá lugar el 14 de abril-- una proposición de ley sobre la violencia de género que "armará" a lo largo de estas semanas de forma colectiva con las asociaciones feministas y con otros sectores como los colegios profesionales.

Así lo ha anunciado este martes el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, tras la reunión mantenida con colectivos feministas para empezar a trabajar sobre el borrador de una proposición de ley para la que el PSOE busca que esté "armada" con el "suficiente respaldado social" que impida al Partido Popular "meterla en un cajón".

Martínez ha apelado a la "realidad" de las 14 víctimas de violencia de género en lo que va de año y a los tres menores víctimas de violencia vicaria para insistir en la necesidad de adaptar la Ley autonómica de hace 16 años al Pacto de Estado contra la violencia de género.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa el trabajo que llevó a cabo en la pasada legislatura en esta materia con el propósito de recoger todas las aportaciones de la sociedad y de actualizar la norma a las nuevas formas y mecanismos de violencia de género que, según ha advertido, afectan a todos los entornos de las víctimas, "incluso a los vecinos", tras lo que ha recordado el asesinato hace dos semanas de tres mujeres en Miranda de Ebro (Burgos).

En el mismo sentido se ha pronunciado la vicesecretaria del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, que se ha preguntado "dónde estará" el Partido Popular en este asunto, desde el convencimiento de que con los números que salieron de las elecciones del pasado 15 de marzo esta ley podría salir adelante con la abstención del PP.

Nuria Rubio ha lamentado al respecto que en la pasada legislatura "pasaron muchas cosas", entre ellas el "intento" del PP de "blanquearse" a través del proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género que retiró en diciembre cuando ya sabían que estaban "a los pies" de Vox,

Rubio y Martínez han corroborado que, como comprometieron en campaña electoral, el registro de esta proposición de ley será la primera iniciativa legislativa tras conformarse las Cortes por tratarse de una norma "irrenunciable", máxime, han señalado, tras lo que ocurrió con el "experimento" del primer gobierno de Fernández Mañueco con Vox.

Nuria Rubio ha insistido en preguntar al PP si ahora se pondrá "el lado de los feministas" o de los "retrógrados" que, en su opinión, quieren devolver la imagen de Castilla y León "al blanco y negro". La socialista ha situado al PSOE "en el camino adecuado y correcto".