PSOE de Valladolid asegura que la línea 24 sufre una "sangría" desde el cambio de horarios y reclama rectificarlo

Autobús de la línea 24 en Auvasa. - PSOE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado este lunes al equipo de Gobierno que se recupere el sistema de horarios y frecuencias que tenía la línea 24 de Auvasa, que da servicio a la Overuela, antes del 9 de junio, cuando se aplicó una modificación que aseguran que ha provocado una "sangría" de usuarios, con 3.434 viajeros menos que en 2024 entre junio y noviembre.

Como ha recordado el PSOE, en un comunicado recogido por Europa Press, el 9 de junio pasado Auvasa procedió "a la modificación de horarios en la línea 24, una línea que conecta el barrio de La Overuela con el centro de la ciudad, y cuyos cambios reprochan que se realizaron "sin contar con la Asociación Vecinal del barrio".

El Grupo Municipal Socialista ya ha trasladado varias preguntas en varias comisiones del Ayuntamiento desde el mes de junio que "estos cambios perjudican innecesariamente al barrio de La Overuela, un barrio que demanda mejoras en los servicios de transporte público y en las frecuencias de la línea que les da servicio".

"Sin embargo, los cambios impuestos por el gobierno municipal de la Línea 24 van en la línea contraria, empeorando los servicios que actualmente se prestan", ha denunciado el concejal socialista Luis Vélez.

Según los socialistas, el Gobierno municipal "ha justificado esta medida en que las modificaciones que se han realizado en la línea 24 responden a la necesidad de respetar los descansos del personal de conducción".

El PSOE apunta también que en el informe de Auvasa de mayo de 2025 sobre la propuesta de modificación de horarios se dice que "prácticamente todos los horarios que salen de La Overuela lo hacen con retraso debido a que el tiempo de recorrido entre Plaza del Poniente y La Overuela es insuficiente en las condiciones de tráfico actuales".

Es decir, según el Grupo Municipal Socialista, "que argumentan que el tráfico ha empeorado en la ciudad, y que por esa razón el tiempo de recorrido es mayor".

Por ello concluyen que el Ayuntamiento "en vez de buscar otro tipo de soluciones que no provoquen perjuicios, lamentablemente el gobierno municipal ha optado por la peor solución posible, que es modificar los horarios de la línea 24, provocando un serio perjuicio a los usuarios del transporte público del barrio de La Overuela".

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al gobierno municipal en la última Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del mes de noviembre, que rectifiquen y que vuelvan a implantar los horarios en la línea 24 que había hasta el pasado 9 de junio.

"Los datos son claros, se pierden viajeros, y hay que atajar esta situación", concluye el concejal socialista Luis Vélez.