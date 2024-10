El PSOE de Valladolid considera que Carnero se ha metido en un "callejón sin salida" con el soterramiento

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado este jueves la gestión que el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha llevado a cabo con el proyecto ferroviario, de la cual considera que se ha vivido hoy "un episodio más de la huida hacia adelante", con una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio a la que no ha asistido el regidor.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Herrero ha "invitado" a los vallisoletanos a que tras la reunión de este jueves, a la que sí que ha asistido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "saquen sus propias conclusiones, porque los hechos son los que hablan".

Precisamente, Herrero se ha sumado a la crítica planteada por Puente este mismo jueves sobre la ausencia de Carnero en esa reunión. Cabe apuntar que desde la pasada semana se informó de que quien iba a participar en dicha reunión, de forma telemática, era el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona.

En cualquier caso, para Herrero lo importante este jueves es que "el alcalde de Valladolid ha dejado colgado al Gobierno de España por segunda vez en muy poco tiempo", después de que hace unas semanas tampoco asistiera a la visita del ministro Puente al nuevo complejo ferroviario, "una inversión de 300 millones".

Pedro Herrero ha recordado que Carnero en la campaña electoral aseguro que "o soterro o me voy" y lo consideró "irrenunciable", algo que defiende que el PSOE señaló como "una mentira", algo que ahora considera "demostrado".

Además, ha calificado de "cobarde" al alcalde, porque considera que "lo suyo es sentarte, dar la cara y que un ministro que está por todo el mundo viajando saque un rato para dedicar la importancia que merece a este asunto de una ciudad como es Valladolid", mientras que el alcalde "que no tiene nada en la agenda o al menos nada que no pueda aplazar, no se ha siquiera dignado a asistir a la reunión".

Por todo ello, la conclusión de los socialistas es "muy clara" en el sentido de que "Valladolid no tiene alcalde, no hay nadie al frente" porque consideran que Carnero "está a otras cosas pero no está a lo importante y a lo que es fundamental para el futuro de Valladolid".

Por otro lado, se ha preguntado cuál es "el imprevisto" que ha aducido el concejal de Urbanismo para no atender presencialmente a los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión, como estaba previsto. "Hemos intentado tener conocimiento de cuál era el asunto urgente de ciudad para poder cubrirlo también, pero no se nos informa de cuál es", ha añadido.

A juicio de Herrero, el alcalde 'popular' "se ha metido él solo en un callejón sin salida" y ahora mismo lo ve "encajado" porque "no va ni para delante ni para atrás".

Por ello, el portavoz de la oposición ha reclamado al regidor que "camine hacia atrás" e incluso ha planteado oportuno "ayudarle a salir" y que "se olvide de este empecinamiento" porque "rectificar es de sabios" y de esa manera podría "cumplir con lo que su propio partido firmó en 2017, que es una integración ferroviaria sensata que tiene financiación para solucionar los problemas de movilidad que puede haber en la ciudad" en lugar de "prometer imposibles" como el soterramiento.