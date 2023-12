El PSOE de Valladolid considera "poco serio" que en estas fechas el alcalde plantee aplazar la aportación a la SVAV

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado este viernes que le parece "poco serio" y "una irresponsabilidad" que a fecha del "15 de diciembre" el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero "a pocos días de presentar los Presupuestos" reclame "escaquearse de la obligación" de recoger en 2024 una partida para la aportación al proyecto ferroviario.

Así ha respondido Herrero, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, a la rueda de prensa en la que el regidor vallisoletano ha reprochado este viernes la "falta de colaboración" y el "bloqueo" por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista, Óscar Puente, ya que no ha dado respuesta a varias solicitudes que le ha planteado para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se reúna con el fin de acordar que se difieran las aportaciones.

"Lleva seis meses de alcalde y todavía no se ha enterado dónde está, o no sabe lo que es el Ayuntamiento de Valladolid, ni que el Ayuntamiento está en la Sociedad Valladolid de Alta Velocidad", ha enfatizado Herrero, que ha defendido que "la única manera" de lograr ese aplazamiento sería acordar y aprobar en el seno de la entidad una "adenda" al convenio de la integración ferroviaria.

"Pero que esto se lo tenga que decir la oposición me resulta increíble", ha enfatizado Herrero, que ha añadido que le parece "de aurora boreal" que solo unos días antes de presentar el Presupuesto el alcalde 'popular' se plantee "cómo puede hacer para escaquearse de la obligación de presupuestar los 11 millones que tiene que poner en 2024 para la integración ferroviaria".

Además, Herrero ha defendido que el antecedente que ha señalado Carnero del aplazamiento de las aportaciones durante "un par de años" --2020, 2021 y 2022 según los datos aportados por el alcalde en la rueda de prensa-- se permitió "con motivo del COVID" dado que la SVAV tenía dinero en la caja.

Según Herrero, Carnero "va muy tarde" y aunque ha entendido que "no le cuadran los presupuestos y le viene bien no poner el dinero", considera que lo tendría que haber gestionado "con mucho tiempo de antelación". "Esto no se resuelve llamando por teléfono al ministro. Se resuelve yendo a los consejos de administración de la sociedad, haciendo una petición por escrito, sometiéndolo a la aprobación de los socios y aprobándose, si procede, que tiene que estar justificado", ha recopilado.

A este respecto, Herrero ha recordado que Carnero "se levantó de las mesas de trabajo de la ejecución del proyecto de integración ferroviaria" ya que "se enfadó porque la anterior ministra no le había contestado una carta". Quizás, especula el portavoz socialista, si hubiera asistido a esos encuentros hubiera podido plantear a los socios la propuesta de aplazar las aportaciones.

El concejal ha recalcado que cualquier decisión sobre el convenio se debe tomar de acuerdo con la SVAV y "ningún socio puede tomarse la libertad por su cuenta de no aportar un dinero que tiene la obligación de aportar", e incluso si el presupuesto municipal no recogiera esa provisión de fondos, el interventor no podría dar informe favorable del mismo.

Por este motivo, interpreta Pedro Herrero, el equipo de Gobierno va a incluir en el Presupuesto la aportación pese a que el "deseo" de Carnero habría sido "no cumplir" el convenio.