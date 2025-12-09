PSOE Valladolid critica que Carnero "agota la herencia recibida" con un presupuesto que recorta inversiones en un 8,5%

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado que con el presupuesto municipal de 2026 el alcalde 'popular', Pedro Herrero, "agota la herencia recibida" por parte del anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP, pues las cuentas apenas aumentan y contemplan un 8,5 por ciento menos de inversiones, según datos de los socialistas.

Estas cuentas, que asevera que son "las penúltimas del PP y Vox", presentadas en la mañana de este martes por el regidor popular confirman la "falta de proyecto frente a la competencia virtuosa del binomio PSOE-VTLP que impulsó y dinamizó la ciudad durante 8 años".

Herrero subraya que "apenas crece un 0,01 por ciento" --en términos consolidados ya que el presupuesto de las áreas municipales asciende un 0,75 por ciento--, mientras que reduce un 8,5 por ciento las inversiones y "agota la herencia recibida del anterior equipo de Gobierno del PSOE y Toma la Palabra".

"Si alguien se pregunta para qué van a servir estos presupuestos, la respuesta es clara: Para incumplir todo lo que habían prometido", ha añadido el portavoz del Grupo Municipal Socialista antes de criticar que un año más que "el alcalde que pide y presume de diálogo a todas horas no ha aceptado la mano tendida del PSOE para pactar estos presupuestos para poder prescindir de las exigencias de la ultraderecha".

"El PP, que ya no se diferencia de Vox, va a conseguir que su electorado acabe votando a la extrema derecha", indica Herrero.

Con este presupuesto que el portavoz define como "plano" entiende que "consolidan la mayor subida de impuestos que se produjo el año pasado al volver a crecer los impuestos directos, los indirectos, las tasas y las sanciones (3 millones en total) y, además, "contemplan una previsión de endeudamiento un 63 por ciento superior al año pasado".

El PSOE contrasta la bajada de las inversiones con una caída del 8,5% (-5,5 millones de euros) con una subida del 10 por ciento en el gasto corriente (+5,7 millones de euros) lo que muestra en opinión del portavoz socialista "el poco empuje y la falta de proyecto de ciudad de un equipo de Gobierno que sigue alimentando de forma artificial el cuento del soterramiento".

En este sentido, menciona que presupuestan "7,6 millones de euros del préstamo 2026 para la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ya en proceso de extinción", así como otros 1,2 millones de euros para el prorrateo que "se inventó para hacer frente a la deuda de 2025".

"Viven fuera de la realidad, demostrando una nula capacidad de gestión y una total ausencia de proyecto para la ciudad. Esto es lo que dicen estas cuentas que, además, delatan que la competencia virtuosa entre los socios de gobierno del anterior mandato (PSOE y VTLP) se traducía en dinamismo y proyectos para Valladolid, mientras que el binomio PP y Vox lastra el desarrollo de la ciudad por culpa de su apatía y su incapacidad", valora Pedro Herrero.