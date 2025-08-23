PSOE Valladolid critica que la convocatoria de Escuela de Jardinería "llega tarde tras las irregularidades denunciadas"

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha criticado que la nueva convocatoria de la Escuela Municipal de Jardinería, Sostenible, Medioambiente y Renaturalización Urbana 'Germina-VA' llega con "más de medio año de retraso" y tras un proceso previo que tuvo que ser anulado por "falta de publicidad, requisitos incomprensibles y ausencia de garantías".

El concejal socialista Luis Vélez ha recordado que este proyecto ha tenido lugar después de las "irregularidades" denunciadas por el Grupo Municipal Socialista, así como por sindicatos y participantes, en el proceso anterior que tuvo que ser anulado por el Gobierno municipal.

Para Vélez, "la falta de transparencia, requisitos exigidos incomprensibles y falta de garantías a lo largo de todo el proceso, forzó la anulación y obligó al equipo de Gobierno a comenzar de nuevo".

En este marco, ha lamentado que "un año se ha perdido" y el nuevo proceso sigue sin tener publicidad por parte del Gobierno PP-Vox, que podría formar a la población en jardinería y facilitar contratos de trabajo durante unos meses.

En la misma línea, ha apuntado que la nueva selección prevé un total de 72 plazas para dos anualidades, con 36 participantes por promoción.

De ellos, 24 recibirán formación con contrato laboral temporal de once meses, con categoría de oficial de segunda en jardinería y jornada completa, mientras que otros 12 quedarán en lista de reserva. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 10 de septiembre.

Vélez ha cuestionado además los criterios de baremación establecidos, que otorgan hasta 45 puntos por experiencia laboral previa en jardinería frente a un máximo de 15 por pertenencia a colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes o mayores de 45 años.

"Si se trata de una Escuela, no parece lógico que se premie a quienes ya cuentan con más experiencia en lugar de propiciar la formación de nuevos jardineros y jardineras", ha criticado.

En este marco, el concejal ha remarcado que esta oportunidad "compromete" la empleabilidad de las personas desempleadas y "la correcta ejecución" de las ayudas europeas.

El edil socialista ha concluido que "en lugar de abrir oportunidades reales", PP y Vox han generado "desconfianza, incertidumbre, retrasos y el riesgo de perder fondos europeos".