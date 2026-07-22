El PSOE de Valladolid insiste en criticar la "mala planificación" de obras, ahora en la calle Manuel Jiménez Alfaro

Retenciones en la calle Manuel Jiménez Alfaro de Valladolid, con obras de asfaltado. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles la "mala planificación" de las obras y la "ausencia de coordinación" del equipo de Gobierno, ahora con los cortes de tráfico por las obras de asfaltado de la calle Manuel Jiménez Alfaro, donde aseguran que no ha sido posible acceder desde esa vía al barrio de Parquesol "al menos hasta las 12 del mediodía".

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha lamentado que los vallisoletanos "sufren la mala planificación de las obras" y la "falta de una información adecuada" ahora con el asfaltado de la calle Manuel Jiménez Alfaro, con restricciones en el acceso a Parquesol.

Lo consideran "un nuevo ejemplo de la ausencia de coordinación del equipo de gobierno" encabezado por el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Para el portavoz del Grupo, Pedro Herrero, las condiciones que debería tener cualquier obra son "planificación y una información adecuada" pero son "las grandes ausentes de las actuaciones del equipo de gobierno" formado por PP y Vox, como consideran que "se ha evidenciado en las obras de la red de calor realizadas durante los últimos tres años en Huerta del Rey, Villa de Prado y Parquesol".

Ahora, han aseverado se puede observar algo similar en las obras de asfaltado, que aseguran que "se solapan con otras intervenciones que perjudican a los ciudadanos".

"Aunque es habitual que haya obras sobre todo en verano, no es normal lo que está sucediendo en Valladolid por una mala planificación y porque no hay una información adecuada. Esto genera muchos problemas a los ciudadanos, que sufren las consecuencias de los desvíos, cortes, prohibiciones y colapsos innecesarios, precisamente, porque no haya coordinación", ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

"Que venga el señor Carnero, que los vecinos le están esperando", ha aseverado Pedro Herrero en una mención a la afirmación realizada este martes por el alcalde al ser preguntado por la espera a que el PSOE designe un candidato a la Alcaldía de la ciudad.

El PSOE ha detallado que en el cruce de las calles Manuel Jiménez Alfaro y Ciudad de la Habana desde primera hora de la mañana "ha estado prohibido el tráfico". El acceso a Parquesol no ha sido posible, "al menos hasta las 12 del mediodía".

Los conductores, ha añadido el PSOE, "se han topado con este problema cuando circulaban por la rotonda porque no ha habido información precisa desde el Ayuntamiento sobre esta prohibición expresa".

Además, el Grupo Municipal Socialista ha aprovechado esta circunstancia para reiterar que "lo que necesita esta calle es una reurbanización integral de la calle Jiménez Alfaro puesto que resulta insuficiente la renovación del aglomerado".