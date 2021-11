El PSOE de Valladolid no acudirá al Día de la Provincia

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista no acudirá al Día de la Provincia este sábado, 27 de noviembre, ante la actitud que, a su juicio, ha demostrado el PP tras el retuit del Grupo Municipal Popular de la capital a una publicación que abogaba por asaltar el Ayuntamiento y acabar con el alcalde, Óscar Puente.

En un comunicado remitido a Europa Press, los socialistas han rechazado la "escalada de crispación política" que vive la provincia y han criticado que el PP, "lejos de asumir el error con prontitud", inició "una suerte de justificaciones que después ha ido abandonando sin asumir ningún tipo de responsabilidad", derivándola en una trabajadora del Grupo a la que "inicialmente acompañó con sus justificaciones para acabar dejándola sola a la hora de admitir la autoría de tan lamentables hechos".

"Estos hechos no pueden entenderse de forma aislada y son la consecuencia de la estrategia impulsada por el Presidente Provincial del PP quien, en su alocución a los cargos provinciales del PP el 17 de septiembre pasado, instigó al hostigamiento hacia Óscar Puente como estrategia a seguir, avalando así la que viene llevando a cabo el Grupo Popular en el Ayuntamiento y que, en su escalada, ha desembocado en este gravísimo episodio", recalca el comunicado socialista.

Además, el PSOE --que este mismo sábado celebra su Congreso autonómico en Burgos-- han acusado al presidente provincial del PP y de la Diputación, Conrado Íscar, de mostrar "la cara más sectaria de la política" cuando en la convención de su partido, celebrada el 2 de octubre en Valladolid, "se dirigió a los asistentes subrayando que los ciudadanos de la provincia que no están gobernados por el PP sufren, sin ser consciente, en ningún momento, de que al ponerse la chaqueta de Presidente Provincial del PP no puede quitarse la de Presidente de la Diputación, con la que representa a toda la provincia, la gobernada por su partido y la que no".

En este sentido, le han recordado sus inicios en la Alcaldía de Matapozuelos fuera del PP y se preguntan "si considera que los vecinos de su localidad sufrieron siendo él alcalde hasta que decidió militar en el PP".

Por todo ello, consideran ausencia de los diputados provinciales del PSOE es "una llamada de atención" al presidente de la Diputación para que ejerza en su partido "un liderazgo que haga lo que propone, más diálogo y menos crispación".