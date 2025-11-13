El PSOE de Valladolid ve imprudente que PP y Vox gasten "casi todos los ahorros" al agotar los remanentes

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticaod que la modificación presupuestaria aprobada este jueves en comisión por el equipo de Gobierno de PP y Vox supone "gastar prácticamente todos los ahorros" municipales ya que los remanentes de tesorería han pasado de 25 millones de euros a principios de año a 750.844 euros actualmente.

Según el PSOE el equipo de Gobierno que dirige Jesús Julio Carnero ha llevado a la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Económica y Turismo una modificación de créditos que asciende a 14.493.027,36 euros, financiados con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

Con esta operación, afirman que el Gobierno municipal reduce los ahorros municipales desde los 25 millones de euros disponibles a comienzos del año hasta tan solo 750.844,99 euros, por lo que el Ayuntamiejnto "se queda sin colchón económico ante imprevistos y sin margen para acometer proyectos transformadores en los barrios".

El Grupo Municipal Socialista ha añadido que esta decisión se adopta "en contra de las recomendaciones expresas de la Intervención municipal".

El PSOE relata que en su informe sobre la liquidación del presupuesto de 2024, de fecha 21 de febrero de 2025, el interventor señalaba "la necesidad de mantener un remanente de al menos 4.459.879,25 euros por un criterio de prudencia".

Sin embargo, entienden que al quedarse con un remanente de 750.000 euros, queda "muy por debajo del umbral mínimo de prudencia marcado por el propio interventor".

Para el Grupo Municipal Socialista, "el equipo de Carnero utiliza el remanente de tesorería como una hucha sin límite, ignorando las advertencias técnicas y comprometiendo la estabilidad financiera futura del Ayuntamiento".

"Es una forma de gobernar imprudente: se agotan los ahorros en un solo ejercicio sin dejar margen para afrontar contingencias ni para dar respuesta a las necesidades que tienen hoy los barrios de Valladolid", han subrayado.

El detalle del expediente, como explica el PSOE "evidencia además que este importante esfuerzo económico no se orienta a nuevas inversiones" pues apuntan que "de los 14,49 millones de euros, 9.633.347,53 se destinan a amortizar préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público, otros 1.849.151,82 euros y 1.357.905,65 euros se dirigen a Auvasa para compensar la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje del primer semestre de 2025 y para la liquidación del Contrato Programa de 2024, respectivamente; 1.350.000,00 euros se destinan al contrato de tratamiento de residuos sólidos urbanos y 302.622,36 euros a la Fundación Municipal de Cultura para cubrir gastos del ejercicio".

"No hay ni un solo euro orientado a crear nuevos equipamientos, mejorar espacios públicos, impulsar vivienda asequible o reforzar los servicios de proximidad", ha apuntaod el concejal Alberto Palomin, que considera que esta modificación presupuestaria está pensada para que las cuentas de Auvasa y de la Fundación Municipal de Cultura "salgan bien en la foto" al cierre contable del año.

"Se maquillan los números a costa de vaciar los ahorros municipales y dejar a Valladolid peor preparada para el futuro", ha criticado antes de destacar que, en el caso de la FMC, "el PP se pliega a los deseos de la portavoz de Vox y se le asigna hasta el último céntimo de lo que está previsto que arroje como déficit la FMC de la que es presidenta".

El Grupo Municipal Socialista advierte de que "empezar la elaboración del Presupuesto de 2026 con un remanente de tesorería para gastos generales de apenas 750.844,99 euros limitará de forma muy severa la capacidad de actuación del Ayuntamiento y obligará a renunciar a actuaciones necesarias en los barrios", por lo que ha demandado una "rectificación" en esta forma de gestionar.