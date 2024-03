PSOE ve un "desequilibrio territorial brutal" en las cuentas de Agricultura e Igea echa en falta mención a protestas

Voz se muestra "orgulloso" de los Presupuestos y remarca el diálogo con el sector, mientras que el PP

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ve un "desequilibrio territorial brutal" en el programa de reforma agraria de las partidas destinadas a Agricultura de los Presupuestos para 2024, unas cuentas que ha calificado de "continuistas" en las que "no se plantea nada nuevo y no hay ningún cambio", mientras que el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha "echado en falta" que el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, se haya referido a las protestas registradas estos días en lugares como Zamora, donde se han registrado heridos.

Durante las declaraciones a los medios tras la comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, el portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Juan Luis Cepa, ha valorado que el presupuesto presentado este en las Cortes "no solo responde a las expectativas trasladas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sino que además no resuelve ninguno de los problemas estructurales y coyunturales que sufre el sector".

En palabras de Cepa, es un presupuesto "continuista, sin programas nuevos, que se limita a quitar y poner de una partida a otra sin mucho criterio". Por este motivo, el socialista ha pedido a Mañueco y a Dueñas que "no mientan y trabajen más".

En relación con esta cuestión, ha asegurado que las cuentas "no presentan ningún cambio y todo sigue igual", en la medida en que la Junta "no ha aprendido nada de las situaciones de años anteriores", ya que "no se presupuesta nada al respecto".

Además, el portavoz socialista de Agricultura ha criticado que los dos programas estrella en la legislatura pasada, El Plan de Agricultura Joven y la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer rural están "prácticamente desaparecidos en las cuentas", para lamentar que el Gobierno regional no destine cantidad alguna a atender posibles contingencias, por lo que, al igual que el años pasado, "puede ocurrír que para pagar contingencias haya que disminuir otros programas de gasto o endeudarse".

Asimismo, Cepa ha calificado de "falacia" la modernización de regadíos, que también refleja una "gran descompensación provincial" y ha considerado "desolador que los programas de gastos se repitan desde 2015". "Son un copia y pega de lo mismo, hasta los indicadores de seguimiento se repiten, año tras año", ha apostillado.

En su intervención ante los medios, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha señalado haber echado en falta que la intervención del consejero hubiera empezado por mencionar la situación del ámbito agrario, con los tractores que ocupan las calles.

"También se podría haber referido a los guardias civiles heridos en Zamora por las protestas agrarias", ha criticado Igea, al tiempo que ha asegurado que con estos presupuestos la Consejería se ha "puesto a la par" en la medida en que se ha compensado el "no crecimiento" del año pasado con este pequeño incremento de 2024.

No obstante, Igea ha aplaudido que en su intervención Dueñas haya "huido del histrionismo de Vox en el Gobierno", si bien la situación para el sector "no se va a ver sustancialmente beneficiada por estas cuentas".

DIÁLOGO "RESPETUOSO"

El portavoz del ramo de Vox, Javier Bernardo Teira Lafuente, ha defendido las partidas de Agricultura recogidas en los Presupuestos para 2024, que configuran unas cuentas inversoras de las que se ha mostrado "muy orgulloso".

Asimismo, Teira Lafuente ha resaltado el crecimiento de un cinco por ciento de las emisiones reales, que se elevan hasta los 137 millones, así como los 102 millones de fondos propios para ayudas a los agricultores y ganaderos, destinadas a accesos no cubiertos ni por fondos europeos ni capitalistas.

También ha hecho énfasis en los casi siete millones destinados a la promoción de los productos de calidad, que es la más reciente de desarrollo, y la financiación.

En último lugar, el portavoz de Agricultura de Vox ha destacado el diálogo con el sector y la escucha "respetuosa y comprometida" de las reclamaciones de los profesionales del campo. "Este presupuesto implica la reiteración del compromiso de Vox con la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, una forma de hacer política que no se resigna ni a los chantajes políticos de los que quieren romper a España y perjudican nuestras expectativas del futuro", ha aseverado.

El último portavoz en intervenir ha sido el de los 'populares', Óscar Reguera Acevedo, quien ha expresado que el PP suscribe estas cuentas en su totalidad, las comparten y en aquellos aspectos matizables "se respeta como emana de los acuerdos políticos suscritos".