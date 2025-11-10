PSOE ve "mucha palabrería" por parte de la Junta y lamenta que no se haya producido "ni una sola llamada"

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria autonómica del PSOE y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, ha advertido de la "propaganda" por parte de los diez consejeros de la Junta en las comparecencias que han comenzado este lunes para explicar el proyecto de presupuestos de la Comunidad de sus respectivos departamentos y ha lamentado en concreto que el Gobierno autonómico use "mucha palabrería" sobre un posible acuerdo cuando, a fecha de hoy, no ha realizado "ni una sola llamada de teléfono" al principal grupo en la oposición.

"No nos han convocado, estamos en el mismo punto que la semana pasada", ha aseverado Nuria Rubio que ha ironizado sobre la "propaganda" de la Junta cuando apuesta por el acuerdo y por el diálogo parlamentario sobre los presupuestos pero sin materializar esos encuentros, por lo que ha asumido que el PSOE no tiene "ninguna esperanza" en esas reuniones.

"Si esperan al último día y a la última hora es muy difícil que podamos llegar a ningún tipo de acuerdo", ha reprochado Nuria Rubio a la Junta de Castilla y León para insistir en que hubiera sido "muy positivo" para la Comunidad Autónoma que PP y PSOE se hubiesen sentado a negociar mucho antes.

Rubio ha admitido que no tendría "ningún sentido" reunirse con la Junta el próximo lunes 17, el mismo día en el que vence el plazo para presentar la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos --se debatirán en el pleno del 20 de noviembre-- si bien ha aclarado que esperarán a ver qué día les citan para adoptar "la decisión pertinente" en el seno del partido. "No es una reunión fructífera de trabajo cuando ya finalizan los plazos, es más postureo", ha reiterado.

"Cuando son modelos tan diferentes las reuniones tienen que ser antes de la propaganda que van a vender esta semana los consejeros", ha reiterado y ha aclarado que a día de hoy tampoco han decidido quién se reunirá con la Junta por parte del Partido Socialista de Castilla y León, si bien ha garantizado que estará "muy bien representando" porque es un partido "plenamente coordinado y horizontal".

Rubio ha defendido que para que haya acuerdo entre diferentes tiene que haber un "tiempo determinado" para poder confrontar los modelos, definir las líneas rojas y acordar algo concreto sobre los presupuestos, desde el reconocimiento, ha aseverado, de que sería bueno para la Comunidad poder contar con unas nuevas cuentas --Castilla y León mantiene prorrogados los presupuestos de 2024 acordados entre PP y Vox--.

"Al frente tenemos la nada, mucha palabrería pero luego ni una sola llamada de teléfono", ha insistido Nuria Rubio que ha vuelto a recordar el ofrecimiento de "mano tendida" que realizó el secretario autómico del PSOE, Carlos Martínez, desde su elección el pasado mes de febrero.

En este sentido, ha considerado que esta falta de fecha de reunión obedece a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está "ausente" y "muy preocupado" por el rechazo de la calle y ha puesto como ejemplo las distintas manifestaciones que han recorrido este fin de semana las calles de Castilla y León por la situación de la sanidad o la convocada el próximo 23 de noviembre en la capital leonesa por la "nefasta gestión" de los incendios.