PSOE y Vox votan contra el presupuesto de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, que crece con inversiones en edificios

Ballesteros durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Vox han votado en contra de presupuesto par el año que viene que lo que tiene que ver con la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, a pesar de que contempla 40.000 euros más en las áreas de Turismo, Cultura, Educación y Festejos que pasarán de 17.209.848 euros de 2025 a 17.245.805 euros para 2026.

La presidenta de la gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha explicado que Vox no Ha explicado, en la reunión del Consejo de la Gerencia de Cultura y Turismo, su voto en contra, mientras que el PSOE ha justificado su negativa en la "continuidad del presupuesto de la Gerencia y en la falta de partidas concretas para la Capitalidad Europea de 2031".

Al respecto, Ballesteros ha explicado que el presupuesto de la Gerencia de Cultura y Turismo experimenta "una subida de moderada" y ha indicado que una parte importante de este presupuesto irá al mantenimiento de edificios que dependen directamente del área.

Así, Ballesteros ha destacado "partidas relevantes, importantes" que tiene que ver con el mantenimiento de diferentes edificios que dependen de la Gerencia de Cultura y Turismo, como es el Palacio de Castilfalet, para el cual hay una previsión en el presupuesto de 250.000 euros; los 500.000 euros para el auditorio del Teatro Clunia en Francisco Salinas, y 50.000 euros para trabajos de mantenimiento en la Escuela Municipal de Música.

A estas cantidades hay que sumarle la inversión que se va a realizar en el nuevo inmueble del Archivo Municipal de la ciudad de Burgos.

Más allá de las inversiones detalladas por Andrea Ballesteros, el resto del presupuesto se va en el gasto que ocasiona "la actividad propia" de cultura, turismo y festejos de la ciudad.

Asimismo, en cuanto a la falta de propuestas para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, uno de los argumentos del PSOE para votar en contra, Andrea Ballesteros ha recordado que "como todo el mundo conoce" todo lo que tiene que ver con dicha candidatura "reside en ProBurgos" y no en la Gerencia de Cultura y Turismo.

"No entendemos la crítica de que no haya presupuesto destinado a la Capitalidad en el presupuesto de la Gerencia de Cultura y Turismo, cuando los grupos perfectamente conocen que este presupuesto radica en proburgos", ha insistido Ballesteros.

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA.

Por otro lado, el Consejo de la Gerencia también ha dado cuenta de la donación de material fotográfico "de alto valor histórico" del fotógrafo Juan Antonio Cortés García de Quevedo, realizada por su nieta y destinada a ampliar los fondos del Archivo Municipal.

La colección está formada por "más de 4.000 imágenes del autor adquiridas por el Ayuntamiento y aporta piezas con más de un siglo de antigüedad.

En el área de Turismo, el Ayuntamiento anunció la obtención del sello de 'Ciudad Turística Familiar', que será entregado el 17 de diciembre por la Federación Española de Familias Numerosas. El reconocimiento tiene un coste de 4.800 euros por dos años, cifra que el equipo de Gobierno considera "bien invertida" por su potencial impacto en la hostelería y el sector hotelero local, tras las críticas de Vox por el gasto y por la coincidencia de la entrega con la comisión de investigación.