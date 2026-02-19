PSOE, VTLP y parte de los sindicatos de Auvasa solicitan un Consejo extraordinario sobre la jubilación parcial

Constitución en 2023 del Consejo de Administración de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y uno de los dos representantes del Comité de Empresa en el Consejo de Administración de la empresa municipal de autobuses, Auvasa, han registrado la solicitud de un Consejo extraordinario para tratar de desbloquear la jubilación parcial de trabajadores.

Estas formaciones reclaman al presidente de la empresa municipal que cumpla con la Ley ante un bloqueo que afecta a la seguridad del servicio y a los derechos laborales de la plantilla.

Los Grupos Municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra, junto con uno de los representantes sindicales del Comité de Empresa han registrado esta solicitud que activa automáticamente el plazo de 15 días para que el presidente de Auvasa y concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, convoque la sesión extraordinaria.

Cabe apuntar que, según han precisado fuentes del Comité de Empresa, el sindicalista que ha apoyado la solicitud es integrante de CCOO, mientras que el representante del mayoritario CTA no la ha firmado.

Los solicitantes, miembros del consejo de administración de Auvasa, han señalado, según los comunicados enviados por PSOE y VTLP a los medios de comunicación, explican que esta situación, "mantenida de forma injustificable pese a existir normativa estatal vigente y herramientas plenamente aplicables, está generando un perjuicio directo al personal de la empresa, al buen funcionamiento del servicio público y a la planificación de la plantilla, además de prolongar de manera innecesaria la incertidumbre en un asunto que afecta a derechos laborales reconocidos".

La solicitud, presentada al amparo de los Estatutos de Auvasa, obliga al presidente del Consejo de Administración "a convocar la sesión extraordinaria para su celebración en un plazo máximo de quince días. "No es una opción, es una obligación estatutaria. La empresa municipal no puede operar al margen de sus propias reglas ni ignorar una petición formal respaldada por el número de consejeros exigido", han subrayado los solicitantes.

El orden del día propuesto incluye, en primer lugar, que la empresa y el resto de los miembros del consejo de administración puedan aportar la información y el análisis necesarios sobre el número de trabajadoras y trabajadores que podrían acogerse a la jubilación parcial y al contrato de relevo conforme a la regulación vigente y, en segundo término, que el Consejo adopte un acuerdo expreso para ordenar a la Gerencia su aplicación inmediata.

REIVINDICACIÓN DE LOS SINDICATOS

Los grupos municipales han recordado que las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO, no así la mayoritaria CTA, han denunciado públicamente la falta de respuesta institucional del alcalde y del responsable de Auvasa ante la solicitud de una reunión urgente para tratar este bloqueo, a un derecho reconocido y pendiente de ejecución.

Consideran que se trata de una "ausencia de interlocución" que "resulta impropia de una administración que debe actuar con responsabilidad y respeto hacia la representación legal de las personas trabajadoras".

"Si el problema está en una decisión directiva de no aplicar lo acordado en la mesa de negociación o de bloquear su ejecución, y ante la falta de intervención por parte del alcalde y el concejal responsable, el Consejo de Administración debe asumir su papel y poner fin a esta situación", reflexiona el comunicado.

"No se puede permitir que la Gerencia, por acción u omisión, secuestre un derecho laboral y comprometa la organización de un servicio esencial", han añadido.

Los consejeros solicitantes han advertido de que "mantener el bloqueo supone un deterioro evitable del clima laboral y un riesgo operativo, al impedir una planificación ordenada de relevos en puestos clave" en materias como conducción, talleres e inspección que "inciden directamente en la seguridad vial, el mantenimiento de la flota y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía".

Además, temen que suponga un "gran perjuicio a las personas trabajadoras de Auvasa, que cumpliendo las condiciones legales para acceder a la jubilación parcial y al contrato de relevo, se les impide este derecho".

Sin embargo, esta situación "no se está dando ni en el Ayuntamiento de Valladolid ni en otras sociedades públicas del propio ayuntamiento, que si están aplicando esta posibilidad".

En este sentido, han reclamado que el Ayuntamiento y la dirección de Auvasa "dejen de eludir sus responsabilidades, atiendan las demandas de la representación de la plantilla y adopten medidas inmediatas".