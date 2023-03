PSOE y VTLP rechazan propuestas sobre movilidad, deportes y mobiliario y no piden perdón por apoyar a 'Sólo sí es sí'

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra, que forman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, han rechazado --en la mayoría de los casos con el respaldo del concejal no adscrito y ex de Ciudadanos Martín Fernández Antolín-- las cuatro mociones que presentaba la oposición en el Pleno celebrado este martes sobre asuntos como la movilidad, el transporte a instalaciones deportivas, la Ley de 'Sólo sí es sí' o el estado de los elementos urbanos de 'Urban Green Up'.

Este ha sido el primer Pleno que se ha celebrado con la nueva configuración de la Corporación después de que el exconcejal de Ciudadanos dejase la Portavocía hace un mes, de tal manera que en esta sesión se ha tomado conocimiento por el Pleno de los cambios organizativos en el Grupo de la formación 'naranja' y el nombramiento de Pablo Vicente y Gema Gómez en sustitución de su excompañero en diversos órganos municipales.

Se da la circunstancia de que, al pasar Fernández Antolín a ser concejal no adscrito y quedar Ciudadanos con dos concejales, se ha cambiado el orden de intervención --hasta ahora el partido 'naranja' intervenía después de VTLP debido a que obtuvo el mismo número de representantes pero más votos en las elecciones de 2019--. Sin embargo, A partir de esta sesión intervienen tras el turno de Vox.

Ese hecho ha sido señalado inicialmente por la portavoz del PP, y el alcalde ha precisado que así lo marca el reglamento orgánico, que debe cumplirse.

SOLO DOS PLENOS ORDINARIOS ANTES DE LAS ELECCIONES

Correspondiente al mes de marzo, la sesión es la antepenúltima de carácter ordinario antes de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

Los debates sobre mociones han arrancado con una propuesta del Grupo Municipal de Vox en la que se volvía a poner sobre la mesa el rechazo de los grupos de la oposición a las medidas de movilidad del equipo de Gobierno, como la Zona de Bajas Emisiones.

Además, el portavoz de la formación, Javier García Bartolomé, vinculaba estas decisiones con una política del Gobierno de España que busca dificultar el acceso de los ciudadanos al vehículo privado, algo que considera que será negativo para una ciudad como Valladolid "líder en producción" en la industria del automóvil.

Después de un debate sobre la supuesta mala o buena evolución de datos sobre contaminación, siniestralidad o uso del transporte público, el alcalde, Óscar Puente, ha hecho uso de la palabra para "apelar a la responsabilidad" del PP ya que ha apostillado que "de Vox no se puede esperar nada".

Así, ha asegurado que en Alicante, el alcalde del PP le ha explicado que "van más adelantados" que Valladolid en la implantación de dos zonas de bajas emisiones: una de ellas de "54 hectáreas" --son 0,54 kilómetros cuadrados Puente ha utilizado esta dimensión en lugar de los kilómetros cuadrados en los que se suele medir la ZBE de la capital vallisoletana, propuesta en 3,1 kilómetros cuadrados--, y otra más amplia --y con menor restricción como indica la prensa alicantina-- de 7,5 kilómetros cuadrados.

Con todo ello, en la votación la moción de Vox ha quedado rechazada con los votos en contra de PSOE, VTLP y el concejal no adscrito, que ha calificado al concejal de la formación de 'derechas' de "pesado", pues ha contabilizado hasta "doce" mociones sobre movilidad presentadas en el actual mandato.

FERNÁNDEZ ANTOLÍN, ALINEADO CON EL PSOE EN 3 DE LAS 4 MOCIONES

El nuevo concejal no adscrito ha utilizado menos tiempo de intervención que los otros ediles que han tomado la palabra, ya que cuenta con la mitad de tiempo y en la mayoría de los debates solo ha empleado un turno, en lugar de los dos en los que se puede repartir el discurso.

En las votaciones, ha compartido posición con el equipo de Gobierno en la gran mayoría de las mociones y asuntos que se han sometido a pleno, pues ha votado en contra de esta propuesta sobre movilidad; en contra también de la moción de su antiguo grupo para reclamar becas para deportistas en formación y establecer un servicio de transporte público a las instalaciones de Fuente la Mora; y en contra de la mencionada propuesta del PP para eliminar la pintura de color carmesí de algunas calles peatonales del centro y para llevar elementos del 'Urban Green Up' fuera del casco histórico.

La diferencia ha llegado en la moción del PP para que el equipo de Gobierno pida "perdón" por haber rechazado en diciembre una moción 'popular' sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como de 'Sólo sí es sí', en la que Fernández Antolín se ha abstenido, pues argumenta que no cree que aporte nada "a las víctimas" de violencia sexual que el equipo de Gobierno pida disculpas, mientras que los miembros de PSOE y VTLP han votado en contra.

En este debate, también se ha abstenido el Grupo de Ciudadanos, por lo que la moción del PP solo ha estado apoyada por el edil de Vox, que ha alabado la "valentía" de los 'populares' al presentar esta propuesta en respuesta a "la chapuza ideológica" de la Ley del 'Sólo sí es sí'.

No ha coincidido con esa visión favorable a la presentación de la moción casi ninguno de los otros grupos. De hecho, el portavoz socialista apenas se ha referido al asunto de la moción y ha preferido criticar que el PP traiga al Pleno una "moción recalentada" en la que rescata una de las cinco propuestas

La portavoz de VTLP, María Sánchez, sí que se ha posicionado claramente sobre la cuestión y ha explicado que las revisiones de penas por delitos sexuales no se han producido en la misma medida en todas las provincias, y se ha mostrado segura de que no tardará en producirse un acuerdo y acabará por unificarse el criterio judicial. En este sentido, ha lamentado que el PP no plantea una solución al problema de las revisiones de penas a la baja y ha reprochado que prefieran "hacer ruido" y utilizar un asunto sobre el que se ha generado alarma de manera "interesada".

SARAVIA PIDE "AYUDA" AL CHAT GPT

En el debate de la cuarta moción, la ha que ha derivado en el abandono del Pleno por parte del Grupo Municipal Popular, se ha dado la anécdota de que por primera vez un concejal del Ayuntamiento ha recurrido a los 'chat GPT' --utilidades de inteligencia artificial que tienen capacidad para desarrollar argumentos en base a informaciones disponibles en la red--. Ha sido el edil de VTLP Manuel Saravia.

En este sentido, el edil del equipo de Gobierno ha apuntado que se espera que en las próximas semanas una delegación de la "Unión Europea" esté en Valladolid para analizar el resultado de este programa de inversiones.

El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda le ha preguntado al chat sobre el proyecto 'Urban Green Up', definido por la IA como "un proyecto que tiene por objeto mejorar la vida de las ciudades con acciones verdes y sostenibles"; y por el aglomerado asfáltico de colores, que según el 'GPT' se emplea en "muchas calles y ciudades".