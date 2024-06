PSOE vuelve a pedir la disolución de SODEVA después de que TEAC rechace la devolución de 1,3 millones en liquidaciones

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha vuelto a pedir la disolución de SODEVA después de que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) haya rechazado la petición de devolución de 1.335.546 euros de las liquidaciones de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) giradas a la sociedad en los periodos 2015, 2016 y 2017, que estima "correctas".

En una comunicación realizada el pasado 26 de abril de 2024 a SODEVA, el TEAC desestima los tres recursos de alzada interpuestos en concepto de Impuesto Sobre el Valor Añadido de los periodos 2015, 2016 y 2017, según ha explicado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

A este respecto, el portavoz de los socialista, Francisco Ferreira, ha considerado que es "muy llamativo" que la sociedad no realizara alegación alguna contra el "extenso análisis y conclusiones realizados por la Administración tributaria y plasmado en los acuerdos de liquidación".

"No olvidemos que recientemente se ha perdido una subvención de casi un millón destinada al Servicio de Extinción de Incendios, y que, por dos veces, no se realizaron alegaciones a los requerimientos de la Junta de Castilla y León", ha advertido el socialista, al tiempo que ha reconocido que el PSOE "no entiende esta actitud de inacción de la Diputación de Valladolid a la hora de defender sus intereses ante distintas administraciones y tribunales".

En lo que Ferreira ha considerado como una "huída hacia adelante o una cortina de humo" sobre SODEVA, la institución provincial "se limita a clasificar las actividades sin apoyo argumental en la documentación aportada y sin rebatir la motivación empleada por la Administración en los acuerdos impugnados".

En los mismos términos, el portavoz socialista ha subrayado que la sociedad actualmente "no obtiene esos supuestos beneficios en el IVA ni cumple el Objeto Social de sus estatutos". "Sólo se centra en la gestión de los centros turísticos que podría realizar la Diputación a través del Patronato de Turismo. Por otro lado, la dinamización de los polígonos, viveros y naves, se podría desarrollar dentro del Área de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación", ha lamentado.