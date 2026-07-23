PSOECyL cree que el verano será igual o peor que el año pasado, con mismos medios y actitud de la Junta

Peones forestales y un buldócer realizan labores de extinción, a 21 de julio de 2026, en Brieva, Segovia, Castilla y León (España). El Cecopi de Segovia ha ordenado la evacuación de ochos municipios, Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La C - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado que todo apunta a que el verano será "tanto o peor" que el año pasado en materia de incendios y ha criticado que se cuente con los mismos medios y la actitud y la política de la Junta sea también la misma.

De la Rosa, en una rueda de prensa en la sede autonómica de la formación para hablar de sanidad, ha afirmado que "teme" que después de "no haber ejercido" las competencias que la Junta tiene a la hora de prevenir los incendios en Castilla y León, no haber aumentado los recursos ni tomado "en serio" lo del operativo "permanente, profesional y público", se va a estar "en unas circunstancias tanto o peores que el año pasado".

En este sentido, ha incidido en que las temperaturas no van a bajar, los incendios son cada vez más virulentos, "pero los medios siguen siendo los mismos y sobre todo la actitud y la política del Gobierno --autonómico-- sigue siendo la misma".

"Ojalá me equivoque y durante este verano veamos, primero, que no tengamos tantas incidencias y, segundo, una mejor respuesta", ha agregado De la Rosa, quien ha apuntado que lo que sí se está comprobando es que ante los incendios que se sufren, por ejemplo en Castilla-La Mancha, el Gobierno de España "desde el primer momento ha echado una mano, ha estado ahí", al "pie del cañón", algo que considera que debe "ponerse en valor".