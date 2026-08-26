PSOECyL pide acoger a todos los migrantes que se pueda, que son "niños y niñas", y ve "falso" que no haya margen

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki García, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki García, ha incidido en que los menores migrantes no acompañados son "niños y niñas" y ha pedido que se acoja a todos los que se pueda porque considera "falso" que se haya acabado el margen de acogida en la Comunidad, por lo que ha reclamado "solidaridad".

García, en una rueda de prensa sobre política educativa, se ha expresado así después de que las comunidades en las que Vox está en el gobierno hayan anunciado que recurrirán todos los expedientes de migrantes que no finalicen con su retorno a Marruecos, como ha señalado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán.

El portavoz adjunto ha criticado que a veces se "cierren los ojos" en el debate cuando se habla de niños y ha pedido que se prioricen "las vidas humanas y el tratamiento de los seres humanos", sobre todo de los menores. "Se acabó el mantra de son menas, deshumanizando. No, son niños y niñas, y hay que velar por los derechos humanos", ha aseverado.

A su juicio es "tan sencillo como eso" y considera que hay que dar acogida a todos los que se pueda, por lo que ha pedido "el esfuerzo mayor que sea posible" y ser solidarios con el resto de comunidades autónomas, en este caso con Ceuta.