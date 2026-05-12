"Pueblo, familia y labor", en la mente de los agricultores y ganaderos de CyL convocados a la manifestación

1086375.1.260.149.20260512134445 Los líderes de las OPAS en Castilla y León hacen un llamamiento para la manifestación de protesta del día 20 de mayo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han hecho un llamamiento a la movilización de los agricultores y ganaderos de Castilla y León de cara a la manifestación que, en unidad de acción, han convocado en Valladolid el próximo 20 de mayo para alertar sobre la situación de "quiebra" por la que atraviesa el sector agroganadero.

Los elevadísimos costes de producción, impulsados por el precio del gasóleo y los fertilizantes, unidos al bajo valor de las producciones en las lonjas, así como la reclamación a las distintas administraciones, incluida la Unión Europea, para contar con ayudas que compensen esta circunstancia que conduce a esa "situación de quiebra" técnica del sector es lo que ha llevado a los líderes de Asaja, UCCL, COAG y UPA, Donaciano Dujo, Jesús Manuel González Palacín, Lorenzo Rivera y Aurelio González, respectivamente, a comparecer ante los medios de comunicación este martes para arengar a agricultores y ganaderos con el fin de que salgan a la calle el 20 de mayo al objeto de testimoniar su protesta y la defensa de lo suyo.

Y es que hoy en día producir una hectárea de secano cuesta unos 800 euros frente a unos ingresos de 600, lo que supone una pérdida neta de 200 euros por hectárea, y sembrar una hectárea de maíz cerca de 3.000 euros, con pérdidas de 100 euros por cada una de ellas, y todo ello con motivo de que el precio de gasóleo se haya disparado del 0,80 a 1,40 euros y el de los fertilizantes haya pasado de los 300 euros en 2000 y 2001 a unos 800 euros.

Tales incrementos del fertilizante han tratado de ser compensados por el Gobierno central mediante la concesión de 22 euros y 55 en secano y regadío, respectivamente, y con 20 céntimos por litro de gasóleo, ayudas que el líder regional de Asaja, Donaciano Dujo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha tildado de "insuficientes", al tiempo que ha recordado que Castilla y León "se la juega" porque su sector más puntero es el de los cereales, de secano y regadío, con una cosecha este año cercana a los 2 millones de hectáreas.

"ARRUINARSE TRABAJANDO",

Por ello, Dujo insiste en la necesidad de acudir a la movilización convocada debido a que el agricultor, ante la actual situación, está perdiendo cerca de 20.000 euros por cada explotación de secano de 250 hectáreas, "el equivalente a estarse arruinando trabajando".

El fin de las dos guerras, tanto la que se libra en Ucrania como en Oriente Próximo, ha sido una constante en las intervenciones de todos los representantes de las OPAS, como también lo han sido el fin de la especulación que ha derivado en el incremento insostenible de combustible y fertilizantes y, entre otras, la puesta en marcha de ayudas directas de hasta 50.000 euros por parte de las distintas administraciones, incluida la UE, todo ello para evitar que Castilla y León, "actual granero de España, pase a convertirse en el desierto de España", en palabras de Dujo.

La manifestación del día 20 de mayo, que viene a ser una continuación de otras movilizaciones desarrolladas en marzo ante la Confederación Hidrográfica del Duero, la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura, partirá a las 11.30 horas de la Plaza Zorrilla y concluirá ante el departamento de María González Corral.

No faltará a la cita el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien ha asegurado que la situación es "totalmente insostenible" tras dos o tres años de pérdidas acumuladas. Ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León, de la que asegura que no sabe "si está o no está", para que complemente las ayudas estatales, tras calificar de insuficiente la habilitada para el seguro de los jóvenes agricultores y denunciar que lleva sin convocar el Consejo Regional Agrario desde el pasado mes de enero.

"El sector cerealista es el más afectado, pero también el regadío. Muchos agricultores descartarán cultivos con altos costes de producción si no se pone remedio a esta situación", ha apuntado

González Palacín precisa que también se la juega la industria agroalimentaria y, como último eslabón de la cadena, el consumidor, y para evitar pasar de una situación de "jaque a la de jaque mate" ha abogado por aprobar una Ley Antiespeculación, con el propósito de impedir la subida injustificada de gasóleo, fertilizantes y productos fitosanitarios, así como hablar con la industria y la distribución para garantizar un "precio digno" a los productores.

Por su parte, Lorenzo Rivera, coordinador de COAG, ha incidido en que la industria cárnica es corresponsable de esta situación al optar por comprar materias primas en los puertos en lugar de recurrir al cereal local. Rivera ha advertido sobre el riesgo sanitario que supone la entrada de productos de terceros países, tras detectar numerosas alertas en importaciones de Mercosur que no cumplen las garantías exigidas en Europa. Asimismo, ha subrayado que los costes intermedios han subido un 55% en la última década, mientras los precios del cereal permanecen estancados en niveles propios de los años 80, lo que destruye la rentabilidad de las familias del campo.

Desde UPA, su secretario general, Aurelio González, último en tomar la palabra, ha insistido en que la Junta de Castilla y León debe dar un paso al frente, ya que recauda gran parte de los impuestos especiales de hidrocarburos e IVA del combustible, a fin de que complemente como mínimo con otro 50 por ciento las ayudas habilitadas por la Administración central.

PELIGRA LA MITAD DEL SECANO EN CYL

González ha lamentado que el Gobierno regional se encuentre "de brazos caídos" y ha recordado que el sector se juega su supervivencia en esta campaña, advirtiendo de que, si no hay cambios, se abandonará la mitad del secano en la comunidad.

Al igual que los anteriores, González ha hecho un llamamiento a la unidad de acción para defender "el orgullo y el linaje" de los agricultores frente a una situación de mercado que califica de crítica. "Los agricultores de Castilla y León tienen que defender con orgullo la herencia de nuestros antepasados. Nosotros los agricultores tenemos una frase siempre en la cabeza: pueblo, familia y labor", ha ensalzado el sindicalista, quien también ha abogado por que Castilla y León salga a la calle el día 20 de mayo "como punta de lanza de los cultivos herbáceos".

Las cuatro organizaciones no han querido concluir su comparecencia sin insistir en que si la agricultura cerealista deja de ser rentable en Castilla y León, la soberanía alimentaria de toda España quedará comprometida, afectando directamente al suministro de la cabaña ganadera y al precio final que pagan los consumidores.