Puente aplaude la labor del voluntariado como "enriquecedor" del entorno y "ejemplo" para los demás

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aplaudido la labor del voluntario al asegurar que, además de "enriquecer" el entorno en el que se mueven, se convierten en "ejemplo para otros" que seguirán el camino que ellos han emprendido.

Así lo ha señalado durante el acto del Día del Voluntariado en los Centro de Personas Mayores, que se ha celebrado en el auditorio de la Feria de Valladolid, y ha contado también con la intervención de la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Además, el Consistorio ha invitado a participar de esta celebración todas las personas voluntarias que imparten talleres en los doce centros de la ciudad, que en la actualidad alcanzan la cifra de 280, así como los miembros de los Consejos de los Centros.

La concejala Rafaela Romero ha abierto el acto agradeciendo a los voluntarios su compromiso con las personas mayores y con la ciudad y ha querido destacar que se está avanzando mucho y que los voluntarios hacen posible que esto sea una "realidad". "Tenemos una gran diversidad de actividades, algo impensable hace algunos años, y el compromiso que tenéis con ellas y con las personas a vuestro cargo es enorme", ha añadido.

Romero también ha querido hacer referencia al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento con "importantes inversiones" que se traducen en actuaciones como el nuevo centro de Parquesol o la ampliación de plazas de estancias diurnas o el hecho de que no tenemos nadie esperando para ser atendido en Ayuda a Domicilio.

"El siguiente paso será acercarnos también a esas personas que no pueden salir de casa y ofertarles todas estas actividades y que puedan participar y evitar esa soledad no deseada. Y todo esto es posible porque tenemos un equipo de Gobierno Municipal y un alcalde sensibles a estas cuestiones y es capaz de empatizar con un colectivo como el vuestro, las personas mayores de 65 años, 80.000 en Valladolid", ha apostillado.

Por su parte, Puente ha destacado durante su intervención que este encuentro pretende convertirse en un "merecido reconocimiento público a la importante labor" que desarrollan los voluntarios diariamente en los Centros de Personas Mayores.

"Contribuís a que Valladolid sea una ciudad cada vez más abierta, más generosa, más acogedora y más solidaria. Agradeceros vuestra indispensable colaboración para que los Centros tengan cada vez más actividad, por hacer posible con vuestra labor que quienes allí conviven sean más felices, aprendan cosas nuevas, se sientan acompañadas, forjen amistades, y, en definitiva, vivan mejor", ha explicado.

Para el regidor el voluntariado es "clave" para hacer avanzar la sociedad, y también para cambiar las mentalidades, actitudes y comportamientos de las personas.

"Efectivamente, a la vez que enriquecéis vuestro entorno, os convertís en ejemplo para otros que seguirán el camino que habéis emprendido. Afrontáis una etapa importante de vuestra vida, la de la jubilación, queriendo seguir activos, siendo útiles a la sociedad en la que vivís ayudando a que otros mayores. Y lo hacéis a la perfección, porque tenéis muchos años de experiencia y conocimientos acumulados. Os engrandece que dediquéis vuestro tiempo a transmitirlos y a compartirlos con las personas de vuestro entorno", ha añadido.

En la línea de reforzar los servicios de apoyo a las personas mayores, Puente ha citado el nuevo contrato de Ayuda a Domicilio, que superará el próximo año los 18 millones de euros, y que crece "casi en cuatro millones de euros" en relación al de este 2022

"No menos importante serán las inversiones para innovación tecnológica en Servicios Sociales, que van a permitir, por un lado, mejorar y agilizar la tramitación de prestaciones sociales y de servicios públicos, y, por otro, optimizar la gestión de los programas de envejecimiento activo de los centros de personas mayores, lo que va a hacer posible llevar actividades on line a personas mayores que no pueden desplazarse a los Centros, con lo que también se previenen situaciones de aislamiento social", ha citado.

El alcalde ha querido extender también su reconocimiento a las personas que forman parte de los Consejos de Centro que consiguen que sus instalaciones funcionen "tan bien como lo hacen procurando que los Centros formen parte activa de la vida de los barrios en los que enclavan, y prestando una ayuda esencial al personal que allí trabaja".

VÍDEOS Y AGRADECIMIENTOS

Los asistentes, tras la intervención del alcalde, han podido disfrutar de la proyección de un vídeo de agradecimiento a la dedicación de las personas voluntarias con vídeos y fotos de los diferentes talleres de los Centros.

También han escuchado las palabras Alegría Valencia Benito, voluntaria en los CPM de Rondilla y Fray Luis de León en los que imparte el taller de danzas del mundo y también del juego de mesa "Rummykub".

El acto se ha cerrado con la puesta en escena del espectáculo teatral 'Hormigas en el alma', a cargo del grupo Foroasteros Teatro, obra estrenada en octubre del año 2019 en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca. Se trata de una obra que trata la trama del robo de niños, protagonizada por dos actrices de 50 y 70 años.