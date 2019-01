Puente asegura que se "esclarecerán" los hechos de Las Viudas y exige "rigor" para debatir sobre seguridad

Publicado 09/01/2019 13:37:20 CET

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento va a esclarecer los hechos ocurridos en la barriada de Las Viudas en la noche del 30 al 31 de diciembre y ha recalcado que para debatir sobre los problemas sociales de determinadas zonas de la ciudad se requiere "responsabilidad" y "rigor".

El regidor vallisoletano se ha pronunciado este miércoles por primera vez, en declaraciones a los medios de comunicación, sobre las situaciones ocurridas en las zonas de Las Viudas y 29 de octubre las pasadas navidades, cuando se han conocido varios vídeos en los que se veía como personas disparaban al aire con armas de fuego, mientras que el sindicato policial SPPM denunciaba que en la medianoche del 30 de diciembre varios agentes se vieron rodeados por unas 200 personas en el entorno de la calle Tajo.

Puente ha recordado que el Ayuntamiento tiene una investigación interna en su fase inicial para esclarecer esos últimos hechos, ya que, como ha recordado que ayer enfatizó el concejal de Seguridad y Movilidad, "no coinciden en absoluto con lo que se ha documentado en los informes oficiales de los días 30 y 31 de diciembre".

Según Puente, pueden haber pasado dos cosas, "o que se produjeron los hechos y no tuvieron reflejo en la documentación oficial, lo que implica que alguien no habría hecho su trabajo y eso tendría sus consecuencias", o que "un sindicato de Policía mienta en una red social sembrando alarma entre la ciudadanía, y eso también es muy grave".

Por lo tanto, ha aseverado que el Ayuntamiento va a esclarecer estos hechos y una vez lo haga se tomarán las decisiones "oportunas".

En todo caso, Óscar Puente ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que ha recordado que Valladolid es "una de las cinco ciudades más seguras de España en los últimos años y lo va a seguir siendo", pero ha exigido que para abordar materias de seguridad "hay que actuar con un mínimo de responsabilidad y de rigor", y "no crear alarma innecesaria en la ciudadanía".

El alcalde ha defendido que la Policía "hace su trabajo, cumple con sus obligaciones y vela por la seguridad de la ciudadanía", mientras que la sociedad y las administraciones, en su opinión, tienen que "confiar en su trabajo, ayudarles, dotarles de todos los medios necesarios, chalecos antibalas incluidos y tratar la información con un poco más de rigor".

Así, el primer edil ha incidido en que "no es la primera vez" que en Las Viudas o 29 de octubre se dispara al aire en Nochevieja, pues se ha constatado que ha ocurrido "durante muchos años", pero este año ha tenido más repercusión porque se han difundido los vídeos. "No es una situación nueva, desde luego no es deseable y hay que corregirla, pero trabajando en muchos campos", ha añadido Puente.

UNA JUNTA DE SEGURIDAD "NO AÑADIRÍA NADA"

En este sentido, ha apuntado que existe un grupo de trabajo tanto en la barriada de Las Viudas como en 29 de octubre y que continuarán las reuniones en este marcos, al tiempo que ha considerado que una Junta de Seguridad, como reclama el Partido Popular, "no va a añadir nada".

Los problemas que hay en estas zonas de la ciudad, ha reiterado el alcalde vallisoletano, "no son nuevos ni son estrictamente de seguridad" sino que se trata de situaciones sociales "muy graves" que "no se atajan sólo con Policía.

En este respeto, ha reprochado que "hay quien sostiene en estos momentos que la solución a los problemas de marginalidad es policial", pero el defiende que "hay que hacer un trabajo social muy fuerte en esos barrios", algo que se intenta pese a que denunciado "alguna incomprensión". Así, se trata de atajar problemas de infravivienda, pobreza, escolarización, falta de material escolar y se trabaja con las redes asociativas en los barrios, las parroquias y colegios.

Así, el Ayuntamiento tiene proyectos "importantes" en marcha para encauzar la situación, pero apuesta por "trabajar con un mínimo de sosiego, menos alarmismo, menos sensacionalismo y un poquito más de rigor".

Por ello, ha criticado la, en su opinión, falta de responsabilidad de "la derecha" cuando está en la oposición ya que usa el asunto de la seguridad como debate político y ha ironizado con que "hay que entenderlo" pues cree que están "en la línea de la caza del voto de Vox".

Asimismo, ha recordado que las decisiones en materia de efectivos policiales corresponden a la Jefatura de Policía y a los mandos, y no debería tratarse en un "debate público", ya que la seguridad es una materia "muy sensible y que genera alarma social".