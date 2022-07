Puente considera "bastante opacas" las mediciones de la Junta que determinan que Las Moreras no es apta para el baño

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado "bastante opacas" las mediciones que lleva a cabo la Junta de Castilla y León sobre la calidad del agua para el baño en la playa fluvial de Las Moreras, que se considera no apta este verano.

El regidor vallisoletano, en declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha explicado que aunque la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) haya señalado que aguas arriba del Pisuerga no hay problemas para que el agua sea no apta a la altura de Las Moreras, "quien determina si el agua es o no apta para baño es la Junta de Castilla, no la CHD".

Puente ha recordado que la Junta realizó unas mediciones que él ha definido como "bastante opacas" porque afirma que al Ayuntamiento no se la ha dado un informe "con el resultado de la medición" y "simplemente se nos dice si el agua es apta o no para el baño, y la Junta dice que no es apta".