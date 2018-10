Puente considera "muy escasa" la cifra de manifestantes que dio la Subdelegación "para lo que se vio en las calles"

Publicado 09/03/2018 12:58:35 CET

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera "muy escasa" la cifra de 14.000 personas en la manifestación del 8 de marzo en la ciudad proporcionada por la Subdelegación del Gobierno "para lo que se vio en las calles".

Puente, en el marco de la presentación de nuevos vehículos de la Policía Municipal, ha aclarado que el Ayuntamiento ha renunciado a dar cifras porque les parece un tema "tremendamente vidrioso, problemático" y que cree que a veces no es "bien entendido" por la ciudadanía.

En cualquier caso, a su juicio la cifra que dio este jueves la Subdelegación del Gobierno "francamente" le parece "muy escasa" para lo que se vio en las calles.

"Ha habido ocasiones con mucha menos gente y a la vista de todos estaba que se han dado cifras superiores", ha agregado el primer edil, que ha aclarado que no quieren entrar "en ningún tipo de controversia" y por ello han decidido no dar cifras de manifestantes, cometido que considera que no es de la Policía Municipal.

REQUISITOS EN LOS CONTRATOS

Por otro lado, en cuanto a las reivindicaciones en sí con las huelgas, concentraciones y manifestaciones de este 8 de marzo, ha recordado que ya anunció que el Ayuntamiento incluiría en los pliegos "exclusiones" o "limitaciones" de contratación con empresas que no respetaran igualdad salarial para hombres y mujeres en los mismos puestos de trabajo.

A este respecto, ha explicado que ya se están elaborando los pliegos acordes a la nueva Ley de Contratos para que el Ayuntamiento de Valladolid no contrate con empresas que no respetan la igualdad salarial, lo que cree que es "un paso importante".

Asimismo, ha incidido en que también es una muestra de que el Ayuntamiento de Valladolid "no sólo de puertas hacia adentro practica la igualdad", porque desde el punto de vista de la Administración "afortunadamente" esa brecha salarial no se produce, sino que lo hace "de puertas afuera" y va a exigir ese tipo de situaciones para las contrataciones.

Puente ha advertido de que "no va a ser fácil" porque las propias empresas tendrán que acreditar cómo contratan y pagan salarios "pero eso será un requisito para trabajar con el Ayuntamiento ineludible".