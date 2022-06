Puente considera "poco relevante" el retraso en las obras de Panaderos por el desvío de una conducción de gas

Ironiza con que no "pilla" que haya quejas porque empiezan las obras y, al mismo tiempo, por que se retrasa el cierre de los vados

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha considerado "poco relevante" el retraso en la obra de los pasos subterráneos de Panaderos y Labradores, debido a que se ha tenido que desvíar una conducción de gas ya que su ubicación real era distinta a la que aparecía señalada en los planos y ha apuntado que la próxima semana se podrá reiniciar los trabajos en esa zona.

Así lo ha explicado Puente este viernes al ser preguntado por supuestas críticas de vecinos de la zona de las calles Panaderos y Loza por el retraso del cierre de los vados, que se iba a llevar a cabo inicialmente el 13 de junio cuando la primera de las calles lleva cerrada al tráfico casi dos meses.

El primer edil vallisoletano ha señalado que el retraso es "poco relevante", ya que las tareas para desviar la conducción se dilata una semana más y se retrasa así la colocación del saneamiento en la parte izquierda de la calle.

"En un par de días estará resuelto y la próxima semana se podrán reanudar las obras", ha aseverado el alcalde, que ha precisado que el problema con esta conducción de gas no impide que las obras avancen en otros puntos para la construcción de los túneles para tráfico rodado y peatones y bicicletas.

De hecho, ha subrayado que los trabajos avanzan "a buen ritmo".

Eso sí, ante las críticas, ha ironizado con que no "pilla el punto", pues escucha "quejas para todos los gustos". "Hay quejas cuando se inician las obras porque no te dejan entrar y salir y quejas porque se retrasan las obras que no te van a dejar entrar y salir".