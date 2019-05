Puente cree "lógico" repetir el pacto con VTLP "si la suma diera", pero no se cierra a otros partidos

Publicado 16/05/2019 12:53:55 CET

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, ha considerado que "lo lógico" sería repetir la fórmula de gobierno municipal con un pacto con Toma la Palabra "si la suma diera", pero al ser preguntado sobre un posible acuerdo con otros partidos, como Ciudadanos, ha reconocido que no se cierra a más opciones.

Así lo ha expresado este jueves en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha participado en Madrid y en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Ciudadanos esté "abierto" a un pacto con el PSOE en el Ayuntamiento y sobre las críticas de VTLP por una campaña electoral "continuista", el regidor y candidato socialista ha precisado ha trabajado "muy a gusto" con la plataforma impulsada por Izquierda Unida, por lo que considera "lógico" repetir la fórmula de Gobierno de estos cuatro años "si la suma diera".

Eso sí, ha reconocido que no se cierra a otras opciones, porque ha reflexionado que "la vida es muy larga" y ha aprendido a ser "un poco más prudente", de modo que cuando pasen las elecciones municipales, en función de la composición del Ayuntamiento, se estudiarán las posibilidades.

Con respecto a VTLP ha considerado que no se toma como una crítica que el candidato a la Alcaldía Manuel Saravia haya asegurado que Puente es "continuista". Eso sí, ha apostillado que ellos también lo sean y no sean "rupturistas" con el positivo trabajo que considera que han llevado a cabo ambas formaciones durante estos cuatro años.

"No lo oculto, he estado muy a gusto trabajando con toma la palabra y me encantaría seguir trabajando con ellos. No tiene sentido no repetir la fórmula que ha dado frutos", ha insistido.

También se la ha preguntado al regidor y candidato por la "traición" de Soraya Rodríguez, que se ha integrado en la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas después de darse de baja en el PSOE, Puente se ha limitado ha señalar que la excandidata socialista a la Alcaldía de Valladolid y exsecretaria de Estado "tuvo dos maestros" pero "no aprendió nada de ninguno de ellos".

Según Puente, esos dos referentes de Rodríguez fueron el exalcalde socialista de Valladolid Rodríguez Bolaños, fallecido en noviembre de 2018, y el ex vicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que murió el pasado viernes.

"EL SOTERRAMIENTO NO SE VA A HACER, ¿LO PILLAN?"

Por otra parte, en referencia al Partido Popular, ha incidido en la idea de que durante la campaña municipal tratan de "emular" a la de su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, y la aspirante a la Alcaldía, Pilar del Olmo, y su número dos, José Antonio de Santiago-Juárez, realizan "insultos y descalificaciones", como decirle que es un "mal vecino" al no haber conseguido hacer el soterramiento de las vías.

En todo caso, les ha aseverado que no puede decir a los ciudadanos algo que "no va a suceder" y ha enfatizado: "No se va a realizar porque no se ha hecho ya. ¿Lo pillan?". En este sentido, ha añadido que la operación llevaba 20 años en marcha, que se firmó un convenio en 2003 cuando las tres administraciones que participaban --Ayuntamiento, Junta y Ministerio de Fomento-- estaban gobernadas por el PP, y cuando "el mercado inmobiliario era jauja" y el Estado tenía un 40 por ciento de deuda sobre el PIB.

Así, se ha preguntado si alguien cree que "con un país en el 100 por ciento de deuda y con un mercado que no está como con la burbuja" se va a poder hacer el soterramiento, pues ha recalcado que "nadie ha comprometido un céntimo para esta operación". Además, ha recordado que ya se han gastado 400 millones de euros y solo se ha hecho un túnel en un tramo que afecta a una zona en la que viven "500 personas".

En definitiva, ha reiterado que el PSOE prefiere "decir la verdad a los ciudadanos", algo que puede ser revolucionario, con un proyecto de integración que ganará espacio a las vías, con unos pasos subterráneos "dignos" que, por ejemplo, permitirán que pasen a Las Delicias los autobuses de última generación, que ahora mismo tienen exceso de gálibo para cruzar el viejo túnel de Labradores.

Además de recordar que el PGOU se aprobará previsiblemente el próximo lunes y que espera que "en unos meses" tenga el vito bueno definitivo de la Junta de Castilla y León, Puente ha destacado propuestas en materia de movilidad y medio ambiente para adaptar la ciudad a la "transición hacia un medio ambiente limpio", con el horizonte del año 2023.

MÁS CARRILES BICI

Para mejorar la movilidad ha incidido en tres ejes tales como apostar por el peatón "con diálogo", mejorar "clarísimamente" el servicio de Auvasa y planificar un aumento de los kilómetros de carriles bici en la ciudad que ha asegurado que anunciarán la próxima semana.

Sobre el transporte en autobús ha recalcado que el Gobierno de España debe dar una vuelta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo relativo a la tasa de reposición, ya que ha asegurado que el Ayuntamiento actualmente no puede mejorar el transporte público si no se le permite contratar conductores.

Por otro lado, se ha referido al "buen presente y buen futuro" que considera que tiene Renault en Valladolid, y ha señalado la importancia del reto del cambio de modelo de uso de los vehículos.

"Los vehículos en propiedad están parados un 94 por ciento del tiempo y eso va a cambiar, se va a empezar a pagar por usar automóviles", ha advertido Puente, que ha considerado que esa modificación puede cambiar el mercado.